Teampreview F1 2021 Alfa Romeo: Gevecht met Williams dreigt

Net als Ferrari zag ook Alfa Romeo in 2020 een feestje in het water vallen. Waar de Scuderia op Mugello met het schaamrood op de kaken vierde dat het voor de duizendste keer aan de start van een Formule 1-race verscheen, daar was het enkele weken later in Istanbul aan Alfa Romeo de beurt om een jubileum te vieren. Dit keer ging het om de vijfhonderdste deelname aan een Grand Prix voor Sauber, het team dat sinds 2019 de naam Alfa Romeo draagt.

Ook dat feestje werd ruw verstoord door de algehele malaise waarmee Ferrari en de klantenteams Haas en Alfa Romeo afgelopen seizoen dankzij de ondermaatse krachtbron kampten. Maar die motor vormde niet het enige probleem van Alfa Romeo in een seizoen waarin het slechts acht punten bijeen wist te sprokkelen. Van een team dat vijfhonderd Formule 1-races achter z’n naam heeft staan, mag meer verwacht worden dan dienst te doen als eindstation voor coureurs die graag hun hobby willen blijven uitoefenen (Kimi Raikkonen) of het als junior niet redden bij hun eigen werkgever (Antonio Giovinazzi), hoe comfortabel het ook is dat de bonnetjes voor de krachtbronnen en een groot deel van de salarissen door Maranello worden betaald.

Het zou een merk als Alfa Romeo sieren als het de rug recht en wat meer dan de achtste plaats van zichzelf eist. De roemruchte Italiaanse autoproducent leverde in de jaren vijftig met Giuseppe ‘Nino’ Farina en Juan Manuel Fangio de eerste wereldkampioenen Formule 1. De huidige stal heeft natuurlijk niets meer met dat team te maken. De samenwerking met Sauber kwam er vooral omdat men bij Fiat Chrysler (en dus Ferrari) graag een tweede Formule 1-team wilde lanceren en de verkoop van Alfa’s wilde stimuleren. Maar het trotse en eigenzinnige Alfa Romeo mag zich best afvragen of de huidige rol in het achterveld extra Giulietta’s, Giulia’s en Stelio’s doet verkopen.

Overigens moet men zich niet alleen op het hoofdkantoor van Alfa Romeo in Turijn achter de oren krabben, ook in Hinwil bij Sauber Motorsport zou weer iets mogen terugkeren van de torenhoge ambities en panache die de Zwitsers ooit bezaten. Aan het handje van Ferrari lopen betekent op korte termijn natuurlijk de financiële redding van het team, dat geeft teambaas Frédéric Vasseur grif toe, maar in de marge doorrommelen kan onmogelijk het doel zijn geweest bij het samengaan met Alfa Romeo.

Voorlopig moeten de ambities en vergezichten even geparkeerd worden. 2021 wordt een jaar van overleven voor Alfa Romeo, dat toegeeft dat het door de coronacrisis bijna niet meer bestond. Het team zal met dezelfde spullen als vorig jaar opnieuw met Haas en Williams de strijd moeten aangaan voor de plaatsen acht, negen en tien op de ranglijst. Alfa Romeo heeft daarbij het voordeel dat Haas bij voorbaat al heeft aangekondigd dat het dit jaar echt als overbruggingsjaar ziet en de VF-20 niet verder wordt doorontwikkeld. Tel daarbij op dat Haas met twee onervaren krachten (Mick Schumacher en Nikita Mazepin) aan de start verschijnt en het lijkt erop dat die stal in ieder geval opnieuw verslagen kan worden. Of dat ook geldt voor Williams is nog maar de vraag. Ook dat team zit krap bij kas en zal moeten roeien met de riemen die het heeft, maar in 2020 zagen we de Engelsen stapje voor stapje dichterbij komen, ondanks dat de situatie toen ook al zo was. Tel daarbij op dat Williams de beschikking heeft over Mercedes-power en een gerijpte George Russell en die stal zou het Alfa Romeo wel eens heel moeilijk kunnen maken.

Vasseur doet dan ook een dringend beroep op Giovinazzi. De Italiaan is inmiddels 27 jaar en waar Raikkonen steeds meer naar de achtergrond dreigt te verdwijnen, zal hij dit jaar echt moeten laten zien dat hij ook echt het stoeltje verdient dat Ferrari bij Alfa Romeo mag opvullen. Wat dat betreft mag Vasseur hoop hebben: in zijn eerste seizoen bij toen nog Alfa Romeo Sauber, kon Giovinazzi niet echt overtuigen, maar afgelopen seizoen liet hij af en toe zien wel degelijk iets in zijn mars te hebben. Het onderlinge kwalificatieduel met teamgenoot Raikkonen besliste hij met 9-8 in zijn voordeel en hij scoorde in 2020 evenveel punten als de Fin. Voor komend seizoen zal hij zijn freewheelende en inmiddels 41-jarige maatje echt moeten verslaan om Alfa Romeo aan een goede eindklassering te helpen, maar ook om zelf na 2021 nog aanspraak te kunnen maken op het felbegeerde Ferrari-stoeltje bij Alfa. Het lijstje met Ferrari-junioren dat hem van de troon wil stoten, wordt immers met de dag langer.

