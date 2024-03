Het moge duidelijk zijn dat Max Verstappen dit Formule 1-seizoen uitstekend is begonnen. De Nederlander wist in zowel Bahrein als Jeddah de concurrentie met ogenschijnlijk veel gemak achter zich te houden en heeft al een comfortabele voorsprong in het kampioenschap. Trekt hij de lijn door in Melbourne? En wat kan de concurrentie? We zetten de voornaamste onderwerpen op een rijtje.

1. Evenaart Verstappen zijn indrukwekkende recordreeks?

Max Verstappen kan zijn eigen record evenaren. Foto door: Red Bull Content Pool

Na zijn Grand Prix-zeges in Bahrein en Saudi-Arabië heeft Max Verstappen alweer negen races op rij gewonnen. Daarmee is de Red Bull-coureur nog maar één overwinning van zijn eigen record verwijderd, want vorig seizoen won hij tussen Miami en Monza alles wat er te winnen viel. Dat waren toen tien GP's op een rij, een absoluut record. Die reeks werd in Singapore door Carlos Sainz doorbroken. Lang duurde dat echter niet: vanaf Japan 2023 is de 26-jarige niet van het bovenste treetje van het podium weg te slaan en komt een evenaring van het record weer in zicht.

De resultaten uit het verleden spreken echter niet in het voordeel van Verstappen. In zeven pogingen in Melbourne won de Limburger maar één keer, werd hij een keer derde en viel hij ook nog eens twee keer uit. Red Bull Racing heeft sowieso geen indrukwekkend track record in Melbourne: slechts twee keer in de twintigjarige historie wist de Oostenrijkse renstal de race te winnen. Aan de start staan zondag naast Verstappen vier andere coureurs die de Australische GP wonnen. Charles Leclerc, Fernando Alonso en Valtteri Bottas deden dat één keer, Lewis Hamilton trok twee keer aan het langste eind. Wint Verstappen weer, verrast een andere voormalig winnaar op het onvoorspelbare semi-stratencircuit of kan een andere coureur stunten?

2. Kan Ferrari weer op het podium komen?

Charles Leclerc werd derde in Jeddah, lukt het Ferrari weer een podium te halen? Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Achter het dominante Red Bull Racing heeft Ferrari tweemaal op het podium gestaan. In Bahrein slaagde Carlos Sainz daarin, terwijl Charles Leclerc in Jeddah voor een bokaal zorgde. Tot nu toe heeft de Italiaanse renstal een streepje voor op Mercedes, Aston Martin en McLaren. Het Italiaanse team hoopt ook in Melbourne te profiteren. Dat zal ze niet gemakkelijk gemaakt worden. Vooral Mercedes hoopt de weg naar boven te vinden. De resultaten zijn tot nu toe teleurstellend; in het constructeurskampioenschap bezet Mercedes de vierde plaats. Vooral in de race krijgen George Russell en Lewis Hamilton het niet voor elkaar om met de W15 voor het podium mee te doen. Vorig seizoen lukte Hamilton dat wel en bemachtigde hij de derde plaats. Aston Martin kijkt ook met weemoed naar het resultaat van vorig jaar, Fernando Alonso greep toen P2. Dat zou voor zondag best een verrassing zijn, zeker gezien de vorm van Ferrari.

3. Gaan alle punten naar de top-vijf teams?

Nico Hülkenberg profiteerde volop van de crash van Lance Stroll. Foto door: Motorsport Images

Het gat tussen de beste vijf teams en de rest van het veld is enorm. Alexander Albon en Nico Hülkenberg denken dat in normale omstandigheden de top-vijf teams alle punten wegkapen. In Jeddah zagen we dat wanneer een coureur van Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin of McLaren wegvalt, een ander team kan profiteren. Lance Stroll vergooide zijn kansen op punten nadat hij in de beginfase van de race crashte, waarna Nico Hülkenberg dankzij het hevig verdedigen van teamgenoot Kevin Magnussen het laatste puntje meesnoepte. Elk punt is voor Haas mooi meegenomen, dus dat resultaat werd ongetwijfeld gevierd.

RB, Williams, Sauber en het dramatisch presterende Alpine staan nog droog. Mocht iemand uit de top-vijf een slechte dag hebben, dan moeten de andere teams er als de kippen bij zijn om het puntje te halen. Na de GP van Australië vorig seizoen hadden alle deelnemende teams al minimaal een punt gescoord. Als geen nieuw team een punt scoort zou dat ook bijzonder zijn, want sinds de eeuwwisseling is het niet voorgekomen dat er maar zes teams na drie races punten hadden. Zien we weer de vaste top-tien of pikt iemand van de andere teams een broodnodig punt mee?

JACKS.NL Road to Zandvoort - win exclusieve tickets!

Wil jij de Dutch Grand Prix 2024 beleven zoals je nooit had durven dromen? Met JACKS.NL Road to Zandvoort maak je kans op een exclusieve experience! Daarnaast worden wekelijks tickets voor de F1-race in Zandvoort weggegeven.

Hoe maak je kans op die prijzen?

Elk raceweekend kun je deelnemen aan de JACKS.NL F1 Quiz. Je krijgt acht vragen voorgeschoteld waarbij je voorspellingen doet voor de Grand Prix. Hoeveel weet jij er juist te beantwoorden? Neem deel en maak kans op het winnen van geweldige prijzen!

1x exclusieve experience (2 tickets): via een speciale loterij wordt een winnaar getrokken van deze unieke experience voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Neem deel aan minimaal twee quizzen en je maakt automatisch kans op deze hoofdprijs!

2x Dutch GP-tickets per raceweekend: ieder Grand Prix-weekend maak je kans op twee tickets voor de F1-race in Zandvoort. Geef het juiste antwoord op de acht vragen en win twee tickets. Bij meerdere inzendingen met acht goede antwoorden, gaat de prijs naar de persoon die als eerste zijn definitieve antwoorden heeft ingediend.

JACKS.NL Super Fan campagne

Kort na de Grand Prix van België wordt de winnaar van de hoofdprijs bekendgemaakt. Alle spelers die een storting van minimaal tien euro hebben gedaan, en aan minimaal twee quizzen hebben deelgenomen, maken kans op de exclusieve experience voor de Dutch GP.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+