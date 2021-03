Teampreview F1 2021 McLaren: Op zoek naar bevestiging

McLaren heeft een woelige periode achter de rug. Het nam de voorbije jaren afscheid van bezieler Ron Dennis en vervolgens van motorleverancier Honda, waarmee de relatie volledig spaak liep. Dat Honda daarna met Red Bull wel successen wist te behalen maakte nog eens extra duidelijk dat McLaren de schuld niet enkel op de Japanners af kon schuiven, maar vooral bij zichzelf te rade moest gaan. De malaise, met de negende plek bij de constructeurs in 2017 als dieptepunt, kwam vooral bijzonder ongelegen voor het rijdersduo van dienst. Fernando Alonso, die gebrand was op succes met het team waarmee hij de titel in 2007 net misliep, besloot zich toe te leggen op IndyCar en Le Mans en een betere Formule 1-kans af te wachten, die hij voor 2021 gevonden hoopt te hebben bij Alpine. Voormalig GP2-kampioen Stoffel Vandoorne kon door de misère bij het team nooit zijn talent tonen en verdween al na twee seizoenen uit de F1.

Het team uit Woking heeft er lessen uit getrokken. CEO Zak Brown maakte een verstandige keuze om Andreas Seidl bij Porsche weg te plukken. Seidl stond bij de Duitse constructeur aan het hoofd van de afdeling die meermaals de 24 uur van Le Mans en de wereldtitel LMP1 won in het FIA World Endurance Championship. De Duitser schiep bij McLaren orde in de chaos en zorgde voor een heldere structuur en verantwoordelijkheden. Met een klantenmotor van Renault liep het bij McLaren in 2019 en 2020 steeds beter en wisten nieuwe coureurs Carlos Sainz Jr. en Lando Norris allebei het podium te bereiken. Het team verbaasde vorig seizoen iedereen, inclusief zichzelf, door uiteindelijk de derde plaats bij de constructeurs binnen te halen, Racing Point, Renault en Ferrari achter zich latend.

Terwijl het op het circuit steeds beter begint te gaan voor het ooit zo dominante McLaren, ziet het plaatje er naast de baan minder rooskleurig uit. De constructeur leed door COVID-19 grote verliezen en moest bij de nationale bank van Bahrein, aandeelhouder van het team, om een noodlening van een slordige 170 miljoen euro bedelen. Het hoofdkwartier in Woking, dat twee decennia na oplevering nog steeds futuristisch oogt maar qua faciliteiten wel een update kan gebruiken, staat inmiddels te koop, zodat het team nog meer geld kan binnenhalen en het pand terug kan leasen.

McLaren kijkt net zoals de meeste teams vooral uit naar de nieuwe reglementen van 2022 om een grote inhaalslag te maken, alsook naar het naderende budgetplafond dat de torenhoge uitgaven moet beperken. De opdracht in 2021 wordt vooral bevestigen. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want Racing Point - dat voortaan door het leven gaat als Aston Martin - beschikte over een intrinsiek snellere wagen dan McLaren maar liet vooral in de uitvoering steken vallen. McLaren beschikt vanaf dit jaar wel over motoren van Mercedes, wat in principe een kleine stap vooruit is tegenover de Franse paarden van Renault.

Ook de rijdersopstelling verandert in 2021. Met zijn puike prestaties wist Sainz Ferrari te charmeren. Net zoals wel meer coureurs kon de Spanjaard de lokroep van de Scuderia niet weerstaan. Sainz is voortaan dus in het rood te bewonderen, als opvolger van Sebastian Vettel, maar McLaren zette alles op alles om een waardige vervanger in te lijven. Die vond het team in Daniel Ricciardo, die uitgekeken was op het project van Renault. Met zijn snelheid, ervaring en het feit dat hij al zeven Grands Prix wist te winnen, is de Australiër de perfecte wintertransfer voor McLaren. Hij past bovendien uitstekend bij het imago van het 'nieuwe' McLaren. De jonge Lando Norris kon al bijzonder goed opschieten met Sainz en belooft met de goedlachse publiekslieveling Ricciardo ook een guitig duo te vormen.

Ricciardo en Norris behoren op sociale media, een communicatiemiddel dat McLaren als geen ander onder de knie heeft, tot de populairste coureurs en dan vooral bij de jongere generatie die de Formule 1 koste wat het kost wil bereiken. De populariteitsprijs heeft McLaren dus al gewonnen. Nu moet McLaren met het dynamische duo Ricciardo en Norris ook op de baan op zoek naar bevestiging.

