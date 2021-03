Teampreview F1 2021 Aston Martin: Na 61 jaar terug op de grid

Na 61 jaar is Aston Martin als fabrieksteam terug in de Formule 1. De terugkeer van het iconische merk in de koningsklasse van de autosport is te danken aan de Canadese miljardair Lawrence Stroll, die begin 2020 aan het hoofd stond van een consortium dat voor 25 procent eigenaar is geworden van de Britse sportwagenbouwer en in 2018 het Sahara Force India Formula 1 Team al had overgenomen en omgedoopt tot Racing Point. De intenties van Stroll waren van meet af aan duidelijk: Racing Point verder laten rijden onder de naam Aston Martin.

In april 2020 werd bevestigd dat Racing Point vanaf het seizoen 2021 door het leven gaat als Aston Martin. Stroll is er stellig van overtuigd dat de Formule 1 een nieuwe impuls kan geven aan het luxueuze automerk, ook al was het de afgelopen seizoenen als titelsponsor van Red Bull Racing al aanwezig in het kampioenschap. Met Lance Stroll en Sergio Perez leek de rijdersbezetting van Aston Martin voor 2021 in kannen en kruiken, maar niets was minder waar. Het beschikbaar komen van Sebastian Vettel, die voor de start van het seizoen te horen kreeg dat hij zijn stoeltje bij Ferrari kwijt zou raken aan Carlos Sainz Jr., leidde al snel tot het gerucht dat Perez plaats zou moeten maken voor de Duitser. Er deed zich immers een uitgelezen kans voor om een wereldkampioen aan boord te halen. En aangezien het niet waarschijnlijk was dat Stroll zijn eigen zoon uit de auto zou halen, was het de Mexicaan die voor zijn plek moest vrezen. Perez was aanvankelijk optimistisch dat het team zijn contract, dat tot eind 2022 doorliep, zou respecteren, maar kwam van een koude kermis thuis: in september werd bekend dat Vettel een contract had getekend voor 2021 ‘en daarna’. Dat terwijl de coureur uit Guadalajara in 2018 nog een belangrijke rol speelde bij de redding van Force India, toen de renstal financieel kopje onder dreigde te gaan.

Hoewel Aston Martin na ruim zestig jaar terug is in de Formule 1, kan het merk overigens bepaald niet bogen op een roemrijk verleden in de koningsklasse. In 1959 en 1960 verscheen Aston Martin slechts vijf keer aan de start van een Grand Prix en scoorde het merk welgeteld nul punten. Twee keer werd er een zesde plaats behaald (alleen de eerste vijf kregen toen nog punten), in Groot-Brittannië en Portugal, maar beide keren was de achterstand op de winnaar aanzienlijk: respectievelijk één en drie ronden. De tegenvallende prestaties deden de fabrikant al snel besluiten de stekker uit het Formule 1-project te trekken, wat als bijkomend voordeel had dat de aandacht volledig naar de sportscars kon worden verlegd. Daarin was ondertussen wél succes: in 1959 hadden de Brit Roy Salvadori en de Amerikaan Carroll Shelby, tevens de Formule 1-rijders van Aston Martin dat jaar, de 24 uur van Le Mans gewonnen met de DBR1, en dankzij de Fransman Maurice Trintignant en de Belg Paul Frère was ook de tweede plaats in de langeafstandsklassieker voor de Britse formatie.

Dat het tweede Formule 1-avontuur van Aston Martin een stuk succesvoller wordt dan het eerste, is zo goed als zeker. Het team heeft als Racing Point namelijk een uitstekend seizoen gedraaid in 2020, met een auto die afgezien van de kleur (de RP20 was dankzij sponsor BWT knalroze) als twee druppels water leek op de wagen waarmee Mercedes in 2019 wereldkampioen was geworden. Stroll finishte twee keer als derde en verraste vriend en vijand door de pole-position te veroveren voor de Grand Prix van Turkije. De Canadees reed na de start ook een tijdje aan de leiding op Istanbul Park, maar kreeg vervolgens problemen met de banden waardoor hij slechts als negende over de eindstreep kwam. Perez werd in diezelfde race tweede, achter de knap naar voren gekomen Lewis Hamilton, en claimde twee wedstrijden later zijn allereerste Formule 1-overwinning in de Grand Prix van Sakhir. De spectaculaire zege op de alternatieve lay-out van het Bahrain International Circuit was voor beide partijen het ultieme afscheidscadeau.

Hoewel Racing Point vijftien WK-punten aftrek kreeg voor het rijden met illegale brake ducts - de luchthappers die voor koeling bij de remmen zorgen bleken één op één van Mercedes te zijn gekopieerd - en er tot drie keer toe een beroep moest worden gedaan op Nico Hülkenberg omdat beide racerijders tijdens het seizoen besmet raakten met corona, werd het team uit Silverstone nog bijna derde bij de constructeurs. De equipe scoorde uiteindelijk slechts zeven punten minder dan McLaren. Zo lijkt er voor Aston Martin een solide basis te liggen om gelijk een paar podia te pakken in het eerste jaar terug in de Formule 1.

