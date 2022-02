Presentatie Red Bull F1 2022: Hoe laat, livestream, verwachtingen en meer

Hoe laat begint de Red Bull F1-presentatie?

Om 17.00 uur Nederlandse tijd presenteert Red Bull Racing de RB18, de auto voor het Formule 1-seizoen 2022 en ook meteen de allereerste Red Bull met het grondeffect. De gekozen naam betekent dat de RB17 nooit het levenslicht zal zien, nadat in 2021 nog een jaar het chassis uit 2020 is gebruikt. De nieuwste creatie uit Milton Keynes zal Red Bull naar eigen zeggen presenteren in 'a launch like no other'. In een speciaal perscommuniqué heeft de formatie alvast uitgelegd hoe men af wil wijken van de norm: "Red Bull heeft er altijd naar gestreefd om grenzen te verleggen en dit jaar blijven we dat doen door ook de traditionele teampresentaties op te schudden", zo laat het team weten.

Het betekent dat 5.000 van alle fans die zich van tevoren hebben aangemeld, zijn uitgekozen om hun eigen launch vorm te geven en ook uit te zenden via sociale media. "In een seizoen van verandering in de Formule 1 doen wij het ook anders en geven wij de regie aan de mensen die er echt toe doen. Red Bull Racing zet de fans centraal bij deze virtuele onthulling van de RB18. Dit jaar laat Red Bull 5.000 fans het verhaal van de 2022-launch vertellen op hun sociale media-kanalen." Het betekent concreet dat de presentatie niet alleen via Red Bull zelf, maar ook via de fans te volgen is - hetgeen Red Bull deftig een 'multi-channel fan first experience' noemt. In de presentatie komen Max Verstappen, Sergio Perez en Christian Horner in ieder geval aan het woord.

Het spel: Niet de uiteindelijke RB18, maar wat laat Red Bull zien?

Nog belangrijker dan die quotes, is wat Red Bull aan het eind van de middag laat zien van de RB18 en daarmee van het nieuwe reglement. Om de verwachtingen maar meteen flink te temperen, heeft Helmut Marko laten weten dat Red Bull absoluut niet de auto toont die in Bahrein aan de start verschijnt voor de eerste race van het jaar. "Deze presentatie is vooral belangrijk voor onze fans en sponsoren, maar we zullen nog geen bijzondere details van de auto laten zien. De nieuwe auto zal pas vlak voor het begin van de eerste testdag in Barcelona, op 23 februari, klaar zijn", aldus Marko.

Het is niet meer dan logisch. Eigenlijk geldt voor ieder team dat verstoppertje spelen tot kunst is verheven en bij Red Bull is dat helemaal het geval, doordat het team er opvallend vroeg bij is. Met nog twee weken tot de eerste testdag in Barcelona en ruim een maand tot de eerste race in Bahrein, zou het buitengewoon onverstandig zijn om concurrenten wijzer te maken dan dat in deze fase noodzakelijk is. Dat kunstje beheerst de concurrentie immers ook. Zo keek iedereen vorig jaar met bovenmatige interesse naar de achterste vloersectie van Mercedes - want hard geraakt door het reglement - maar toonde dat team bij de launch slechts een egaal oppervlak en niet de echte vloer.

Het toont aan dat verstoppertje spelen van alle tijden is. Anno 2022 is dat alleen nog iets belangrijker dan in de voorbije jaren. De omwenteling in het reglement in hier debet aan. Alhoewel de Formule 1 en FIA de regels naar eigen zeggen beter hebben dichtgetimmerd dan voorheen en ontwerpers al klagen over een gebrek aan speelruimte, zijn teams toch als de dood dat een rivaal wél een maas in de wet kan vinden. Alhoewel het onwaarschijnlijk is dat iemand met een verrassing à la Brawn GP in 2009 - de dubbele diffuser - voor de dag komt, willen teams ook kleine noviteiten zo lang mogelijk onder de pet en dus voor zichzelf houden. Kaarten tegen de borst, zo luidt het devies. Of zoals Marko nog toevoegde: "Vorig seizoen hadden we de auto bewust vroeg klaar, maar dit jaar is het omgekeerde van toepassing: ditmaal willen we zo laat mogelijk zijn om niet te vroeg dingen weg te geven."

Het betekent dat de beelden die vanmiddag worden vrijgegeven nog weinig zeggen. Dat gezegd hebbende is het wel interessant om te zien waar Red Bull precies mee komt, ook omdat teams niet zelden spelletjes spelen in wat de Britten een 'fake launch season' noemen. Pogingen om rivalen op het verkeerde been te zetten zijn van alle tijden, maar nu ook nog net iets belangrijker. Zo zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt door het aero handicap systeem en is het budgetplafond natuurlijk van kracht. Een opponent op een dwaalspoor brengen, kan buitengewoon interessant zijn om die kostbare uitgaven en in het ideale geval ook nog wat windtunneltijd afhandig te maken.

Een eerste glimp van dat spel heeft Haas vorige week al laten zien. De brigade van Guenther Steiner toonde naar eigen zeggen niet 'zomaar enkele renders van F1', maar ook zeker niet de auto voor de eerste race. Zo waren de sidepods agressiever vormgegeven en leek er bij de voorwielophanging gegoocheld. Naar verluidt stappen veel teams over op een trekstangophanging en kan Ferrari - waar Haas een technische samenwerking mee heeft - dat eveneens gaan doen. In dat geval is het zeer onwaarschijnlijk dat Haas niet volgt, al koos de Amerikaanse brigade op de foto's nog voor een oplossing die aan de voorbije jaren deed denken. Op die vrijgegeven foto's leek de duwstang echter niet in het chassis te gaan maar er - waarschijnlijk door Photoshop - slechts tegenaan te rusten. Het lijkt dan ook een schoolvoorbeeld van het verstoppertje spelen dat deze weken zal kenmerken.

Vanmiddag, als Red Bull virtueel de nieuwe bolide van Verstappen en Perez toont, zal dat niet anders zijn. Oftewel: de launch is zoals gebruikelijk een aardig moment voor fans en sponsoren, maar veel wijzer zal deze negende februari Formule 1-volgers nog niet maken - althans: niet op technisch vlak.

Livestream: Volg hier vanmiddag de Red Bull F1-presentatie