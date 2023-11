Presentatie kwartaalcijfers Viaplay opnieuw uitgesteld

De cijfers van het derde kwartaal van 2023 zouden in eerste instantie eind oktober gepresenteerd worden. Dit werd destijds last-minute afgelast en verschoven naar woensdag 29 november. In de vroege ochtend, zo’n twee uur voordat de cijfers bekend zouden worden, kwam er opnieuw een statement naar buiten. “Viaplay Group heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur heeft besloten de publicatie van de financiële resultaten van Q3 2023 te verplaatsen naar na sluiting van de handel op NASDAQ Stockholm op donderdag 30 november, om de gesprekken met haar grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders over de mogelijke herkapitalisatie van de Groep voort te zetten.”

Er staat al langere tijd een groot vraagteken achter de financiële gezondheid van Viaplay. De Scandinavische streamingdienst maakte in juli al bekend dat het zich uit diverse landen zou terugtrekken. De plannen voor Nederland bleven echter ongewijzigd, met de Formule 1-uitzendingen als belangrijkste pijler. In andere landen en op het hoofdkantoor werden ingrijpende maatregelen getroffen om de kosten te drukken. Het personeelsbestand is na het verlies van meer dan zes miljoen euro over 2022 met meer dan 30 procent teruggebracht. De productie van meerdere eigen films en series is stilgelegd.