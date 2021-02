Kijk terug: Alfa Romeo presenteert de nieuwe C41

Een complete verrassing zal in ieder geval de kleurstelling niet worden. Zondag lekte op de sociale media al een kort filmpje uit van de voorbereiding van de presentatie. Een ietwat overijverige omstander filmde daarbij hoe de C41 – slechts half aan het oog onttrokken door een doek – een podium werd opgeduwd. Duidelijk was een rode sidepod en een witte neus te zien en hoewel de sidepod vorig jaar wit was, lijkt er zo op het eerste geziht vrij weinig veranderd.

De presentatie van de Alfa C41 vindt plaats in de Poolse hoofdstad Warschau, omdat daar hoofd- en titelsponsor PKN Orlen is gevestigd.