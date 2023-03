Oscar Piastri is komend Formule 1-seizoen een van de drie debutanten op de grid, samen met Logan Sargeant en Nyck de Vries. De Australiër wordt gezien als toptalent. In de Formule 3 en Formule 2 werd Piastri in zijn eerste jaar meteen kampioen. Vervolgens stond hij bij Alpine een jaar aan de zijlijn, maar testte Piastri geregeld oudere Formule 1-auto's als onderdeel van zijn contract en was het team van Alpine onder de indruk van zijn talent. Zijn F1-debuut maakt Piastri komende zondag bij McLaren.

Prema-teambaas René Rosin werkte nauw samen met de 21-jarige coureur. De Noor raakte onder de indruk van Piastri. Met name zijn aanpassingsvermogen viel Rosin op. Hij denkt dan ook niet dat dit een probleem vormt bij zijn nieuwe werkgever en dat de McLaren-coreur snel aan F1 gewend is.

"Het zal desondanks wel een flink leerproces worden. Alles is nieuw voor hem", zegt de chef, die Lando Norris meteen geruststelt. "Hij is een van de beste teamgenoten die je kan hebben. Hij is jong, gemotiveerd en past zich ongetwijfeld snel aan. Daarnaast kan hij ook uitstekend met druk omgaan, althans dat laat hij zo lijken. Hij rustig en volwassen." Naast zijn rust en volwassenheid blinkt Piastri volgens Rosin wel op meer vlakken uit: "Hij stopt nooit. Alles moet perfect en alles wordt gemaximaliseerd. Dit zijn dan ook zijn sterke eigenschappen. Ik weet dat hij in een competitieve omgeving, wat F1 is, alles maximaliseert en perfectioneert."

Rosin blikt ook terug op zijn werkperiode met Piastri. Na zijn F3-titel stoomde de jongen uit Melbourne door naar F2: "Daar explodeerde het. De pole-positions in Silverstone, Monza, Sochi, Jeddah en Abu Dhabi waren fantastisch. Hij is een van de beste F2-coureurs ooit. Onze teams in 2020 en 2021 deden mij denken aan de tijd met Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi en Pierre Gasly. Iedereen gaf maximaal om de doelen te behalen. We wonnen die jaren titels bij de rijders en de teams. Het was geweldig!"

Video: Oscar Piastri in de rondte tijdens F1-test in Bahrein