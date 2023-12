Precies twee jaar geleden: De bizarre apotheose van het 2021 F1-seizoen

Waar afgelopen seizoen in een heel vroeg stadium al duidelijk was dat Max Verstappen F1-wereldkampioen ging worden, was dat in 2021 wel anders. Het kampioenschap werd zelfs tijdens de laatste Grand Prix van het jaar pas beslist, want Lewis Hamilton en Verstappen reisden met precies hetzelfde aantal punten af naar Abu Dhabi. Het doel voor beide heren was dan ook duidelijk: finishen voor de ander, want dan is de titel binnen.

Het weekend leek in een vroeg stadium de kant van Verstappen op te vallen. De Nederlandse coureur vloog namelijk naar de pole en Hamilton keek daarin tegen een achterstand van drie tienden aan. Daarbij moest Verstappen wel op de softs starten, want hij kwalificeerde in Q2 op die band. Hamilton had daar bij het starten het ogenschijnlijke nadeel van de medium band, want die band is onder normale omstandigheden minder goed bij de start. Maar tijdens de race in de Emiraat bleek twee jaar geleden niets normaal.

Video: De start, waar Verstappen P1 aan Hamilton verloor

Op het moment dat de lichten doofden bij de startlijn van het Yas Marina-circuit was Verstappen schijnbaar wat zenuwachtig, want hij verloor direct P1 aan zijn grote concurrent. Heel even keek de Red Bull-coureur aan de binnenkant bij Hamilton na het lange rechte stuk, maar nadat de Brit de bocht af stak moest Verstappen zich tevreden stellen met P2. De toen 24-jarige Nederlander was daar duidelijk niet mee eens en eiste een straf voor Hamilton. De FIA deed niks met die klacht, en dat bleek de opmaat voor een race gekenmerkt door uitspraken van de autosportfederatie.

Na die ene poging in de eerste ronde leken de titelkansen voor Verstappen vervlogen. Hamilton was veel sneller en had ook nog eens de betere band onder de auto. Red Bull moest alles uit de kast halen wilden zij nog kans maken op de titel. Daarvoor werd de teamgenoot van Verstappen Sergio Perez uit de hoge hoed getoverd als 'slachtoffer'. De Mexicaan werd doelbewust langer buiten gehouden en hield op oude banden rondenlang Hamilton op, waardoor Verstappen dichter en dichter bij kon komen. Hier en daar was het verdedigen op het randje, maar niets was ontoelaatbaar. Hamilton kon er uiteindelijk alsnog er langs, maar Verstappen was flink dichterbij gekomen. De strijd leek weer open.

Leek is in dit geval het goede woord, want eenmaal voorbij Perez was de pace van Hamilton niet bij te benen. De Engelsman liet het gat weer ronde na ronde groeien en langzamerhand verdween bij de meeste Nederlandse F1-fans de hoop op de eerste wereldtitel voor een coureur met dezelfde nationaliteit. Er moest een wonder gebeuren. En dat wonder vond plaats, mede dankzij Nicholas Latifi.

Video: De crash van Latifi en de beslissende pitstop van Verstappen

Latifi crashte zijn Williams na een spin in de ultieme slotfase. De baan lag bezaaid met onderdelen van de auto van de Canadees en dat moest opgeruimd worden. De safety car werd de baan op gestuurd om de marshalls daar de gelegenheid voor te geven. Verstappen zag dit als de kans om het kampioenschap alsnog binnen te hengelen. Red Bull koos er namelijk voor om hem wel naar binnen te halen voor een vers setje banden, waar Mercedes Hamilton door liet rijden. Het leek een gok voor beide partijen, want het had er alle schijn van dat de race achter de safety car zou eindigen.

Met nog anderhalve ronde op de teller volgde de misschien wel meest besproken FIA-beslissing aller tijden. Wedstrijdleider Michael Masi besloot de gelapte coureurs die tussen leider Hamilton en Verstappen zaten de kans te geven om de ronde achterstand goed te maken en luttele seconden later kwam daar nog bovenop dat de safety car die ronde naar binnen zou gaan. Dat leidde tot woeste reacties bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. "No Michael, this is so not right!", schreeuwde de Oostenrijker over de radio richting de wedstrijdleiding. "Toto, this is a motorrace", antwoordde Masi daar koeltjes op. De hele wereld hield zijn adem in toen de laatste ronde van start ging, met Verstappen op verse softs achter Hamilton op oud rubber.

Nog voordat de kemphanen het lange rechte stuk op knalden was Verstappen al voorbij Hamilton gestoken. De Nederlander passeerde agressief en Hamilton was kansloos. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde aan het einde van het rechte stuk nog te pareren, maar dat lukte niet. Ook in de bochten die volgden kon de Mercedes-man niets meer doen. Verstappen kwam vol ongeloof over de streep en werd zo voor het eerst wereldkampioen Formule 1.

Video: De inhaalactie die het 2021 Formule 1-seizoen besliste

Schreeuwend en juichen reed Verstappen de uitloopronde. We kennen allemaal wel de boordradio's en de omhelzing tussen Max en zijn vader Jos. Bij Mercedes waren de rapen goed gaar en was men woedend. Even leek het erop dat zij de race-uitslag zouden aanvechten, maar daar werd toch van af gezien. En zo werd Verstappen tijdens de ultieme apotheose op een controversiële manier voor het eerst wereldkampioen. Ook in 2022 - met de regenbuien in Japan - en in 2023 - tijdens de sprintrace in Qatar - werd de ondertussen 26-jarige rijder niet op een gebruikelijke manier wereldkampioen, maar zo bizar als in 2021 gaat het niet meer worden.