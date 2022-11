Pre-order: Verstappens RB16B op schaal 1:18 (Abu Dhabi-versie) #ad

Iedereen kan zich de intense strijd om het Formule 1-wereldkampioenschap nog goed herinneren. De finale in Abu Dhabi ging de boeken in als een van de meest besproken beslissende F1-races aller tijden. De succesvolle RB16B behaalde elf overwinningen, twaalf podiumplaatsen, tien pole-positions en acht snelste raceronden. In totaal scoorde Red Bull Racing 585,5 punten in 2021.

Wat is er zo bijzonder aan de RB16B van Amalgam Collection?

Dat was voor Amalgam Collection een van de redenen om de auto tot in detail na te bouwen. Een klein team van specialisten werkt al vele jaren samen met de grootste fabrikanten en raceteams om de modellen zo perfect mogelijk na te bootsen. Zodoende ontvingen zij originele CAD-ontwerpen en verfcodes van het Red Bull Racing-team.

De schaalmodellen worden met de hand vervaardigd, waarbij enkel gewerkt wordt met materialen van de hoogste kwaliteit. Ieder detail wordt zeer nauwkeurig nagemaakt. In totaal neemt het ontwikkelen van elk model meer dan 800 uur in beslag. En dat resultaat kun je zien.

De RB16B op schaal 1:18 is ongeveer 30 centimeter lang. Deze is ook in een gelimiteerde oplage van 99 stuks beschikbaar in schaal 1:8, dat is ruim twee keer zo groot als die van schaal 1:18. Het kost meer 2.500 uur om elk model te ontwikkelen en 250 uur om te vervaardigen.

Zowel de Red Bull van Verstappen als de versie die Sergio Perez bestuurde is nu beschikbaar als pre-order: op schaal 1:18 en schaal 1:8. De 1:18 versie wordt vanaf eind november geleverd. Door populariteit kan de uitlevering doorlopen tot in december, maar wel voor de kerstdagen. De 1:8 is betaling en kwaliteitscontrole direct leverbaar.

Heb je een ruim budget en wil je nog iets bijzonders in huis halen, dan is er ook de auto waarmee Verstappen tijdens de Turkse Grand Prix in 2021 in actie kwam beschikbaar. De RB16B kreeg als eerbetoon aan Honda een kenmerkende witte livery met rode accenten. Van deze auto zijn slechts 33 schaalmodellen beschikbaar.

