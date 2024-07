Prachtige beelden: Red Bull F1 laat RB1 en RB20 over Silverstone brullen

Het is alweer twintig jaar geleden dat Red Bull Racing de Formule 1 binnenkwam. De Oostenrijkse renstal nam toen het ploeterende Jaguar F1 Team over. Sindsdien is het team gestaag naar de top geklommen en zijn er zeven coureurs- en zes constructeurskampioenschappen behaald. Om het te vieren, werden David Coulthard en Max Verstappen opgetrommeld voor een speciale dag op het circuit van Silverstone.

Coulthard kreeg de RB1 ter beschikking. De Schot was in 2005 samen met Christian Klien de eerste coureur die namens Red Bull op de grid stond. De koningsklasse van de autosport zag er toen heel anders uit. De auto's van toen waren een stuk kleiner en een stuk smaller. Dat levert vanzelfsprekend een verschil in gewicht op. Volgens Red Bull gaat het om maar liefst een gewichtstoename van 200 kilogram.Wat de meeste F1-fans vooral in het oog zal springen, in het motorische verschil. In 2005 schalde het snerpende geluid van een V10 nog over de circuits, tegenwoordig ligt er een V6 achterin de wagens. De RB20 is wel een stuk sneller dan de twintig jaar oudere broer. Ter vergelijking, Verstappen reed dit jaar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje een 1.11.403, in 2005 was Coulthard met een 1.15.795 in vergelijkbare omstandigheden de snelste Red Bull-coureur.

De rondes van Verstappen en Coulthard hadden betere weersomstandigheden kunnen krijgen. Het regende flink op het circuit in Groot-Brittannië. Toch lieten de coureurs zich niet weerhouden om een paar mooie rondes af te werken.

Verstappen weet nog goed hoe hij twintig jaar geleden naar F1 keek: "Ik vind deze [de RB1] nog steeds heel leuk. Ik herinner me nog dat ik naar de Nürburgring ging in de paddock en ik voelde de emotie van de motor. De topsnelheid was dan wel wat lager, maar de emoties van het geluid van de motor.. Dat is echt anders."