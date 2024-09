F2-kampioen Pourchaire nog niet klaar met F1, alleen geld ontbreekt

Jarenlang leek Théo Pourchaire een zekerheidje op weg naar een vast stoeltje in de Formule 1. De 21-jarige Fransman won in alle opstapklassen, werd vorig jaar wereldkampioen in F2, mocht enkele tests rijden voor Sauber en is dit jaar bij het team uit Hinwil de vaste invaller, mocht er iets met Valtteri Bottas of Guanyu Zhou gebeuren.

Een racestoeltje bij Sauber of een ander F1-team is echter al lang geen zekerheid meer voor Pourchaire die zich links en rechts ingehaald ziet worden door Jack Doohan, Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli, jonge coureurs die volgend jaar wel op de F1-grid te vinden zijn. En dus is Pourchaire zich aan het oriënteren op andere raceklassen. Zo reed hij dit jaar al in de IndyCar en het Japanse Super Formula.

In Monza vond collega Motorsport.com-collega Oleg Karpov uitgebreid de tijd om met Pourchaire te praten.

Théo, hoe gaat het dit jaar?



"Het is een nogal vreemd jaar geweest. Ik ben elk jaar gewend om te weten wat ik ga doen. In één kampioenschap rijden, veel races rijden en er een paar winnen. Maar dat is dit jaar niet het geval. Het is een speciaal jaar. Met de F2-titel en het feit dat ik niet meer in dat kampioenschap mocht racen, wist ik dat ik een mogelijkheid moest zoeken om ergens anders te racen en dat was niet makkelijk. Dus, het is een vreemd jaar geweest, maar ook een goede ervaring."

Laten we beginnen met Super Formula. Hoe voelde dat?

"Het was een grote uitdaging, allereerst omdat het ver weg is van Europa. Het is moeilijk communiceren in Japan, weinig mensen spreken er natuurlijk Engels. Dus voor mij was het niet makkelijk om te communiceren met de ingenieurs, monteurs en teamleden en om mijn plaats te vinden. Maar ik heb echt genoten van mijn tijd daar. De auto was ongelooflijk om mee te rijden, erg snel, ook al heb ik alleen op Suzuka gereden. Het is een ongelooflijk circuit, het beste van Japan en een van de beste ter wereld. Helaas ging de eerste race niet zo goed. De prestaties waren niet perfect... En in de Super Formula was het ook moeilijk om het budget rond te krijgen. Dus toen de kans zich voordeed bij Arrow McLaren [in de IndyCar Series] kon ik geen nee zeggen. Natuurlijk was ik blij met die kans. We weten allemaal hoe duur deze sport is en deze kans was op dat moment perfect voor mij."

Heb je er spijt van dat je niet de vruchten hebt kunnen plukken van het werk in Japan?

"Natuurlijk heb ik dat. Het is geen grote teleurstelling, maar Super Formula is een ongelooflijk kampioenschap, net als IndyCar. Ik heb echt genoten van het racen in die twee kampioenschappen. Maar ik zit ook in een fase waarin ik geen grote sponsors heb die me volgen. Ik heb geen geld om op tafel te leggen. Ik moet eerlijk zijn, ik ben gewoon een Formule 2-kampioen die probeert een stoel en een stuurtje te vinden."

Théo Pourchaire heeft slechts één race in de Super Formula gereden. Foto door: Masahide Kamio

Zijn er positieve signalen vanuit IndyCar? Hoeveel tijd besteed je aan gesprekken met teams en misschien sponsors?

"Zoals gezegd, het kampioenschap is echt geweldig. De hele IndyCar-gemeenschap is erg vriendelijk tegen me geweest; de coureurs, de organisatoren, de leden van alle teams. Omdat ik een coureur uit Europa ben, F2-kampioen, denk ik dat dat iets is wat positief wordt gezien in IndyCar. Ik heb ook echt genoten van de auto, de circuits, de gevechten. Alles was echt goed."

"Ik kreeg een fantastische kans [als invaller] bij Arrow McLaren, maar helaas... Ik had verwacht dat ik nog wat langer zou racen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik het seizoen niet kan afmaken, maar ik wil ze nogmaals bedanken voor de kans. Het was op dat moment echt cruciaal om zo'n kans te krijgen, anders weet ik niet zeker of ik had kunnen blijven rijden."

Nu je van IndyCar hebt geproefd, is dat de route die je wilt volgen?

"Ik denk dat het een belangrijke optie voor me is. Ik ben nog steeds reservecoureur voor Stake F1 [Sauber] en natuurlijk wil ik ooit mijn kans krijgen in F1. Ik heb heel hard gewerkt en ik heb de resultaten behaald die ik nodig had. Nu heb ik alleen nog een kans nodig en dat zou geweldig zijn. Maar als ik die niet krijg, is IndyCar voor mij bijna net zo goed. Het is echt een geweldig kampioenschap. En het feit dat ik plezier kan hebben achter het stuur is heel belangrijk voor me. Daarvoor is IndyCar het beste. We zullen zien, ik ben in gesprek met een paar teams. Er zijn ook een paar andere kampioenschappen, maar IndyCar spreekt me echt aan."

Wat moet er gebeuren tussen F1 en jou om een kans te maken?

"Dat is een goede vraag, die ik mezelf elke dag stel. Ik weet het gewoon niet. Ik heb mijn best gedaan op het circuit. Natuurlijk zeggen sommige mensen dat ik het F2-kampioenschap pas in mijn derde jaar won en dat klinkt niet geweldig, maar ik won het toen ik 20 was. Ik ben de jongste racewinnaar in F2 en F3, dus ik heb niets te bewijzen. Ik heb gewoon een kans nodig, dat is alles."

Een F2-titel te snel vergeten? Foto door: Formula Motorsport Ltd

Heb je de indruk dat mensen vergeten dat je pas 20 jaar oud was?

"Ik denk het wel. Ik ben nu 21, maar ik ben nog steeds jong! Jong genoeg om mee te doen... maar ik denk dat mensen heel snel vergeten in deze sport, vooral in deze wereld; iedereen vergeet heel snel wat je kunt, en wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En het is niet eens zo lang geleden, slechts twee of drie jaar toen ik begon in F3. Het is een beetje triest, maar ik ben er nog steeds en ik verdien mijn kans."

Je ziet ook F2-coureurs in F1 komen die het kampioenschap niet hebben gewonnen...

"Van buitenaf is het duidelijk dat als je in mijn positie zit, het niet eerlijk lijkt. Net zoals ik het bijvoorbeeld oneerlijk vind voor [Felipe] Drugovich, die de titel [in 2022] won... Dat is hoe het is, dat is de wereld van F1. Ik ben gewoon blij om terug te zijn in de paddock. En zoals ik al zei, ik hoop echt dat ik ooit mijn kans krijg. Ik ben klaar om alles te geven, ik heb een passie voor deze sport. Ik vraag nergens om, ik wil gewoon... Ik vraag gewoon om een stoel, een stuur en mijn kans in een auto."

Wat het Audi-project in zijn geheel betreft, wil je er graag deel van uitmaken?

"Zeker, het is veelbelovend voor het team. Het is een heel belangrijk project. Ik hoop dat het het team kan helpen om te groeien, want momenteel gaat het door een moeilijke periode. Ik ben ervan overtuigd dat het team vooruitgang zal boeken, iedereen werkt heel hard en met de hulp van Audi zal het steeds beter gaan, daar ben ik zeker van. Er komt binnenkort ook een verandering in de reglementen, dus het zal beter worden. Het zou een droom voor me zijn om deel uit te maken van zo'n groot project, met zo'n legendarisch merk als Audi, en ik ben er klaar voor om voor zo'n team te rijden. Ik ben jong, maar ik ben er klaar voor. Ze weten dat ik er ben."

Théo Pourchaire tijdens een test van Alfa Romeo in 2023 in Abu Dhabi. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoe slaag je erin om dit jaar optimistisch te blijven?

"Het is moeilijk, ik ben niet altijd even optimistisch en glimlach niet altijd. Maar ik ben blij dat ik de afgelopen jaren races heb kunnen winnen. Dat ik de F2-titel heb gewonnen. Ik heb de kans gehad om in Super Formula te racen, om in IndyCar te racen; ik heb een F1-auto getest, ik heb drie jaar in F2 gereden. Ik denk dat ik een van de weinige coureurs ben die de kans heeft gehad om in alle beste auto's ter wereld te rijden en daar ben ik dankbaar voor. Ik probeer positief te blijven, ik weet zeker dat het beste nog moet komen."

Hoe zit het met het WEC of Formule E?



"Waarom niet? Op dit moment zit ik in een situatie waarin ik iets probeer te vinden om te doen en het WEC ziet er echt goed uit. Ik kijk naar bijna alle races. De 24 uur van Le Mans is een race die ik ooit zou willen rijden. Het is een droom om die te winnen, net als de Indianapolis 500 of de Grand Prix van Monaco."

"Ik ben op zoek naar mogelijkheden, ook in de Formule E. Het is een competitief kampioenschap, een heel andere stijl van autosport, omdat het elektrisch is, met een heel andere manier van rijden. Ik heb al een Formule E-auto getest, in 2022, toen ik ontwikkelingswerk deed voor de volgende generatie auto's. Het is een erg moeilijke categorie, dus als ik erheen ga, zal er veel werk te doen zijn. We zullen zien, maar deze kampioenschappen zijn zeker een doel."