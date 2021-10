De positieve punten die Mercedes ziet na de nederlaag in Austin

Mercedes reisde als torenhoge favoriet af naar het Circuit of the Americas, een baan waar het merk met de ster in het verleden uitermate succesvol was. In het F1-seizoen 2021 is echter alles anders. Max Verstappen hield op indrukwekkende wijze zijn titelrivaal Lewis Hamilton achter zich en pakte de volle winst. Daarmee breidde hij zijn voorsprong in het kampioenschap uit naar twaalf punten. Ondanks de pijnlijke nederlaag ziet de kampioensformatie toch positieve punten.

“Dit is de zwaarste race die we in tijden hebben gehad. Waarschijnlijk de zwaarste sinds de zomerstop. Enkel Zandvoort voelde net zo moeizaam aan als deze race”, erkent Mercedes F1 Trackside engineering director Andrew Shovlin. “Op zondag had Max ons beet, maar ik denk niet dat het een comfortabele zege voor hem was. Wij dwongen hen om risico’s te nemen. Als dit dan een slechte race voor ons is, kunnen we hopelijk nog een aantal goede races neerzetten en nog altijd in een goede uitgangspositie verkeren.”

Shovlin vervolgt: “Ik denk dat wij in Turkije en Sochi qua race pace verder voor hen stonden dan wanneer zij een voorsprong op ons hebben. De kwalificatie was listig in Amerika. Desondanks kregen we één auto op de voorste rij. Het komt er gewoon op neer hoe de auto’s presteren in de resterende races en wie zich goed aanpast. Voor ons was het veelbelovend dat we hen onder druk kunnen zetten wanneer we zeker niet de beste auto hebben.”

Mercedes vreesde bij voorbaat al lastig weekend in Amerika

Hoewel Mercedes in het verleden ijzersterk was in Austin, vreesde men dit jaar een moeizaam weekend. COTA vergt veel van de achterbanden en daar heeft de renstal nogal eens wat moeite mee: “We waren ons bewust van de aspecten waar we moeite mee konden gaan hebben. In Zandvoort hadden we problemen met de achterzijde en daar leek Red Bull het beter op orde te hebben. Die ervaring van Zandvoort resulteerde in de nodige twijfels voor Austin. We wisten dat dit een circuit is waar je de achterbanden oververhit.”

Ondanks de sterke prestaties van Red Bull in Mexico en Brazilië in de voorbije jaren, houdt Shovlin hoop op de wereldtitels: “We maken geen tabelletje met de races of we daar snel of langzaam zijn. We weten wat we moeten doen. Het circuit van Mexico paste in het verleden uitstekend bij hun pakket en de Honda-motor. Desondanks moeten wij daar een auto neerzetten die optimaal presteert. Dat is het enige waar we mee bezig zijn. We maken ons niet druk waar Red Bull staat.”