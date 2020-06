Zoektocht Formule 1: Meteen maar twee Grands Prix in Portugal?

De Formule 1 liet gisteren weten dat na Australië, Nederland, Monaco en Frankrijk ook de races in Azerbeidzjan, Singapore en Japan dit seizoen niet door kunnen gaan. Omdat ook een aantal andere races buiten Europa om verschillende redenen onzeker zijn en er dus nog wel een paar afgelastingen zullen volgen, is de organisatie druk bezig om binnen Europa geschikte circuits te vinden en zo toch nog een volledig seizoen in elkaar te draaien.



Daarbij wordt onder andere gekeken naar Hockenheim, Imola en Mugello, maar ook Portimão lijkt dus een kans te maken. Het circuit in de Algarve kreeg eerder dit jaar een Formule 1-licentie. Teams als Ferrari, McLaren, Renault en Williams testten in het verleden al op het circuit. De laatste Grand Prix van Portugal werd in 1997 op Estoril verreden.



De Portugese sportkrant A Bola bericht dat er dit jaar zelfs twee Grands Prix in Portugal zullen worden verreden, één op 27 september en één op 4 oktober. Die eerste zou de Portugese Grand Prix zijn gedoopt, terwijl de tweede de Grand Prix van de Algarve zou gaan heten. Overigens staat nu op 27 september de Grand Prix van Rusland gepland, maar die race is nog niet officieel bevestigd en Portugal zou als back-up kunnen dienen.



Van de races die tot nu toe zijn bevestigd is die in Italië op 6 september voorlopig de laatste. Mocht A Bola gelijk hebben en er inderdaad op 27 september in Portugal worden gereden dan is er nog ruimte voor een race op 13 september, bijvoorbeeld op Mugello of Imola.

Met medewerking van Adam Cooper