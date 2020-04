Circuit Portimao krijgt licentie voor Formule 1

Het circuit in de Algarve is in 2008 aangelegd. In het verleden testten er al meerdere Formule 1-teams, maar de laatste tijd heeft de baan de nodige verbeteringen ondergaan waardoor het nu de hoogste licentie heeft gekregen. Het idee hier achter was om de officiële F1-wintertests naar Portugal te halen. Die testdagen worden nu nog in Barcelona gehouden, maar het circuit daar kampt met ernstige financiële problemen.

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn om de Grand Prix van Portugal – eind jaren vijftig en in de jaren tachtig en negentig onderdeel van het WK Formule 1 – nieuw leven in te blazen, zouden er nu dus ook Formule 1-races op het circuit kunnen worden gehouden. Dat geeft de FIA en de Formule 1-organisatie een alternatief voor circuits waar dit seizoen in verband met het coronavirus niet gereden kan worden. Circuitdirecteur Paulo Pinheiro is echter nog niet zover: “Het is een van de mogelijkheden, maar we zullen moeten zien hoe de coronapandemie zich ontwikkelt.”

Uiteraard is ook Portugal (10 miljoen inwoners) getroffen door het coronavirus, maar veel minder erg dan buurland Spanje (47 miljoen inwoners). Waar in Spanje inmiddels 135.000 mensen zijn besmet en 13.000 mensen zijn omgekomen, daar is het aantal besmettingen in Portugal zo’n 12.000 en het aantal dodelijke slachtoffers ‘slechts’ 300.