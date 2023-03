Porsche niet in F1: Geen akkoord met McLaren na afgeketste Red Bull-deal

De reis die zo hoopvol begon, eindigt met dit bericht in mineur. De VW Group gaf twee 'premiummerken' het mandaat om de F1-opties te verkennen. Het betekende dat zowel Audi als Porsche een vrijbrief had om los van elkaar toe te treden tot de koningsklasse. Het resultaat is dat enkel het merk met de vier ringen present zal zijn, al leek de zoektocht in eerste instantie anders te verlopen. Zo liepen de gesprekken tussen Audi en McLaren stuk en schakelden drie Oostenrijkers (Helmut Marko, Dietrich Mateschitz en Fritz Enzinger) snel om Porsche de Formule 1 in te loodsen.

Het sportwagenmerk had de handen ineen moeten slaan met Red Bull, maar zoals bekend zijn de gesprekken na een eerdere handdruk stukgelopen. Het Duitse sportwagenmerk wilde een partner 'auf Augenhöhe' worden, maar Red Bull was bang om één van de grootste kwaliteiten te verliezen: het vermogen om snel te kunnen schakelen. Het zou met Porsche en de bestuursraden van de VW Group minder makkelijk gaan. Er is een streep door de samenwerking gegaan, al liet Porsche nadien weten F1 nog wel 'aantrekkelijk' te vinden en dat er andere mogelijkheden zouden worden verkend.

Sinds december, toen Fritz Enzinger met pensioen is gegaan en officieel afscheid heeft genomen, is het stil geworden rond het thema Porsche en de Formule 1. Enzinger was intern de grootste aanjager van Porsche's F1-ambities en dus lieten medewerkers bij zijn afscheid al de veelzeggende vraag vallen: had hij de deur ook achter zich dicht getrokken als een F1-project binnen afzienbare tijd aanstaande was geweest? De vraag stellen is hem beantwoorden. In dat opzicht zegt het veel dat Porsche zich niet bij de FIA heeft ingeschreven voor het motorreglement dat vanaf 2026 van kracht is. Honda staat wel op de lijst - zonder een partner te hebben - Porsche niet.

Na Red Bull niet met Williams, maar wel met McLaren in gesprek

Wat betreft die partner is Porsche met allerlei projecten in verband gebracht, vooral in de media. Ingewijden laten echter doorschemeren dat een geopperde samenwerking met Williams volledig uit de lucht is gegrepen en dat hetzelfde geldt voor de handen ineenslaan met Andretti. Beide dingen zijn niet aan de orde. Ook verhalen dat Porsche met een fabrieksteam één van de FIA-plekken voor een nieuwe inschrijving kan vullen, missen onderbouwing, zo klinkt vanuit het bedrijf. In werkelijkheid zijn de F1-plannen na het afketsen van de Red Bull-deal op een lager pitje beland.

Toch moet hierbij één nieuwswaardig element worden benoemd. Na het stuklopen van de gesprekken met Red Bull is er wel contact gezocht met McLaren. De primaire insteek van die gesprekken was niet het Formule 1-project, maar de automotive-afdeling. Daarbij is het belangrijk dat McLaren Automotive, net als McLaren Racing een tak uit de overkoepelende McLaren Group, sinds juli 2022 een nieuwe CEO heeft. Michael Leiters is overgekomen van Ferrari, waar hij Chief Technology Officer (CTO) was. Voordien was hij dertien jaar bij Porsche werkzaam, onder meer als projectmanager van de Cayenne. De Porsche-link en de contacten waren op die manier aanwezig.

Het idee achter het contact tussen Porsche en McLaren was om op automotive-gebied wellicht een samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld voor enkele unieke modellen en een SUV. De krachten bundelen in F1 was bij deze deal geen speerpunt, maar had er wel prima in kunnen passen. Inmiddels zijn ook die contacten bekoeld en zijn de Formule 1-plannen van Porsche in de ijskast beland. In een statement laat Porsche aan Motorsport.com weten: "Autosport zal altijd een centrale rol spelen in de identiteit van ons merk. De Formule 1 blijft voor ons een interessante raceklasse. Maar voor de komende jaren concentreren we ons op het fabrieksproject met de Porsche 963 in het FIA World Endurance Championship en het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Daarnaast richten we ons met de Porsche 99X Electric op het Formule E-wereldkampioenschap. In deze raceklassen willen we voor de overwinningen strijden. Dit sluit aan bij onze traditie en vormt onze focus."

Met de woorden 'een interessante raceklasse' gooit het merk de deur naar F1 voor de lange termijn nog niet helemaal dicht. Maar door toe te voegen dat F1 geen prioriteit geniet voor de komende jaren, is instappen onder het motorreglement van 2026 van de baan, zeker met eerdere woorden van Herbert Diess in het achterhoofd. Tijdens een Q&A met inwoners van Wolfsburg zei de VW-topman: "Je hebt een grote reglementsverandering nodig om in te stappen. Anders moet je tien jaar werken om het gat met anderen te dichten. Het betekent dat we nu kunnen beslissen om vanaf 2026 mee te doen of anders waarschijnlijk de eerstvolgende tien jaar niet meer." Doordat die keuze nu niet gemaakt wordt, zal Porsche op middellange termijn niet in F1 te bewonderen zijn. Audi is het enige VW-merk dat vanaf 2026 in de Formule 1 actief zal zijn. Dat merk heeft zoals bekend ook met McLaren gesproken, alvorens de uiteindelijke deal met Sauber te sluiten. Gerhard Berger heeft een rol gespeeld in het contact leggen tussen Audi en McLaren. Die gesprekken gingen ook over het overnemen van aandelen en zijn stukgelopen, onder meer op de naam van het gezamenlijke raceteam. Audi krijgt via Sauber alsnog een fabrieksteam, terwijl McLaren verkennend met verschillende motorleveranciers praat over 2026. Porsche zal tegen die tijd de grote afwezige zijn.