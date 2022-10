'Porsche ziet af van F1-deelname na mislukte gesprekken Red Bull'

De afgelopen maanden waren er hardnekkige geruchten dat de Volkswagen Group vanaf 2026 met twee merken naar de Formule 1 zou komen. Inmiddels is duidelijk dat dit daadwerkelijk het plan was, want aan de vooravond van de Belgische GP werd aangekondigd dat Audi F1-motoren gaat leveren onder het nieuwe motorreglement van 2026. Ook Porsche werd lang in verband gebracht met F1-deelname. Ook dat merk wilde als motorleverancier toetreden tot de koningsklasse en was zelfs in gesprek met Red Bull Racing voor een samenwerking. Vorige maand werd echter duidelijk dat Red Bull er weinig voor voelde om de helft van het team te verkopen aan Porsche, waardoor die samenwerking definitief van de baan is.

Ten tijde van die bekendmaking leek Porsche nog open te staan voor de samenwerking met een andere renstal, maar in een kleine maand tijd lijkt er veel veranderd bij de autofabrikant. RTL Deutschland meldt dat het bestuur van Porsche, onder leiding van CEO Oliver Blume, heeft besloten om helemaal af te zien van deelname aan de Formule 1. De fabrikant wil naar verluidt graag meteen mee kunnen doen om de overwinningen en acht dat met een andere partner dan Red Bull niet of amper mogelijk. Over een kleine twee weken komt er definitief duidelijkheid over de plannen die Porsche heeft voor deelname aan F1: op 15 oktober is de deadline voor fabrikanten om zich in te schrijven voor de nieuwe reglementencyclus.

Van Audi is inmiddels dus al bekend dat zij in 2026 toetreedt tot de Formule 1. Hoewel het nog altijd wachten is op de officiële bevestiging van het nieuws, wordt alom verwacht dat het daarvoor de handen ineen slaat met Sauber, dat momenteel onder de naam Alfa Romeo racet. De Italiaanse autofabrikant stopt na het F1-seizoen 2023 echter met de titelsponsoring van Sauber en dat opent de deur voor Audi om vanaf 2024 al in te stappen als mede-eigenaar van de renstal. Vanaf 2026 kan het merk uit Ingolstadt dan eigen motoren aan het team leveren.

