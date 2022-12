Porsche over afketsen F1-deal: "Hadden al een handdruk met Red Bull"

Met twee verschillende merken deelnemen aan de Formule 1, dat was het ideaalplaatje voor de Volkswagen Group. Het zou volgens de topmensen van het bedrijf passen bij een nieuwe strategie voor beide automerken. Zo heeft Porsche succes in de autosport nodig om als 'het meest aansprekende sportwagenmerk' te boek te staan. Dat is namelijk de marketingdoelstelling. Voor Audi past F1 ook in een groter plaatje. Volgens de top van die tak moet Audi meer en meer 'een premiummerk' worden. Het betekent dat de prijzen omhoog zullen gaan en dat Audi ook aansprekende resultaten nodig heeft om de bolides marketingtechnisch aan de man te brengen. Het merk met de vier ringen wil in F1 tegenwicht bieden aan Mercedes.

Een handdruk, maar geen handtekening

Zoals bekend worden de Formule 1-ambities van Audi werkelijkheid. Het merk uit Ingolstadt krijgt precies wat het wil, namelijk een fabrieksteam in samenwerking met Sauber. De transitie begint volgend jaar al. In dat opzicht is het vertrek van Frederic Vasseur ook een geschenk uit de hemel voor Audi. De post van CEO komt eerder vrij dan gehoopt en dat stelt Andreas Seidl in staat om ook eerder dan gehoopt de grote lijnen uit te zetten. Bij Audi verloopt dus alles volgens plan, bij Porsche niet bepaald. Dat merk wenste in zee te gaan met Red Bull Racing. In de beginfase leek Porsche zelfs sneller spijkers met koppen te slaan dan Audi. Helmut Marko, Dietrich Mateschitz en Fritz Enzinger (allemaal Oostenrijkers) hadden korte lijntjes en boekten snel progressie.

Zoals bekend is er op het laatste moment een kink in de kabel gekomen en is het feest afgeblazen. Niet Porsche, maar Red Bull heeft de deal laten afketsen. "De gesprekken liepen erg goed. We hadden al een handdruk over onze deelname aan het team, maar op het laatste moment werd de deal niet afgerond", citeert Speedweek uit de afscheidsrede van Fritz Enzinger bij Porsche. Het is voor het eerst dat de topman in het openbaar spreekt over het klappen van de gesprekken met Red Bull.

"Wij wilden graag een gelijkwaardige partner zijn. Maar iedereen moet natuurlijk zelf beslissen of zij aandelen willen verkopen of niet. Dat is oké voor ons. We hebben ons in ieder geval fair gedragen." De woorden 'gelijkwaardige partner' passen bij wat Porsche vanaf het begin heeft gezegd: de relatie moet zoals de Duitsers zeggen 'auf Augenhöhe' zijn. Red Bull vreesde echter de onafhankelijk te verliezen en het vermogen om snel te schakelen op grote dossiers. Bij Red Bull worden grote beslissingen met een paar telefoontjes geregeld, bij de VW Group moet alles langs tal van raden en besturen.

Geen andere opties voor Porsche in F1?

Na het stuklopen van de gesprekken met Red Bull liet Porsche weten dat de F1-plannen nog niet helemaal om zeep zijn. Het merk uit Weissach ziet nog steeds meerwaarde in de Formule 1 en kijkt uit naar een andere partner. Daar komt bij dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem het als een persoonlijke missie ziet om nieuwe merken als Porsche naar de koningsklasse te krijgen. Daardoor is het vuur nog niet helemaal gedoofd, maar ingewijden laten doorschemeren dat het momenteel niet meer is dan een waakvlammetje. Het afzwaaien van Enzinger is daar een extra aanwijzing voor. Hij was één van de grootste aanjagers van de Formule 1-plannen. Binnen Porsche laten mensen dan ook weten dat hij niet volledig zou vertrekken als er op korte termijn iets concreets zou spelen op F1-gebied. De wil is er in theorie nog wel bij Porsche, maar goede opties zijn op dit moment schaars.