Porsche focust zich op WEC, IMSA en FE, maar: "F1 blijft interessant"

Porsche leek na jarenlange geruchten dan eindelijk tot de Formule 1 toe te treden na groen licht van de Volkswagen Group. Audi stapte naar Sauber voor een samenwerking terwijl Porsche in verband werd gebracht met Red Bull Racing. Die onderhandelingen liepen echter stuk omdat Red Bull graag de touwtjes in eigen handen houdt, waar Porsche juist invloed wilde hebben op het F1-team. Daarna bleek al gauw dat Porsche haar zoektocht naar een mogelijkheid om tot de F1 toe te treden zou staken.

In gesprek met Blackbook Motorsport geeft Michael Dreiser, director of motorsport sales van Porsche Motorsport, aan dat autosport 'altijd de kern van onze merkidentiteit zal vormen'. "De Formule 1 blijft voor ons een interessante raceklasse", benadrukt Dreiser. Hij maakt tegelijkertijd wel duidelijk dat de komende jaren de Formule 1 niet zo prominent op de radar zal zijn. "De komende jaren zullen we ons concentreren op onze fabrieksprogramma's met de Porsche 963 in het WEC en IMSA, evenals de Formule E met de Porsche 99X Electric. Daar willen we strijden om zeges. Dat is onze belangrijkste focus. Verder geven we geen commentaar op speculaties."

Dat het uiteindelijk niet tot een deal met Red Bull in F1 kwam, was toch een verrassing te noemen. Het leek haast zo goed als zeker dat de twee partijen zouden samenwerken, maar toch kwamen de twee er op één vlak niet uit. "Het uitgangspunt [van Porsche] was altijd om een samenwerking aan te gaan op gelijkwaardige basis. Dat zou dan niet alleen om het leveren van een motor gaan, maar ook over het deelnemen met een team. Dat kon niet bereikt worden", viel toen in de verklaring van Porsche te lezen.

Vorig jaar maakte Porsche bekend dat het nog langer in de Formule E actief zal zijn. Het merk uit Stuttgart neemt sinds 2019 deel aan de elektrische formuleklasse en blijft tot en met 2026 verbonden aan de Formule E. In de langeafstandsracerij wordt hard gewerkt aan de 963 LMDh, die vorig jaar debuteerde in IMSA en WEC. Porsche levert deze Hypercar als enige fabrikant ook aan klantenteams. Volgens Thomas Laudenbach, vice-voorzitter van Porsche Motorsport, is dat juist de toekomst van WEC. "Ik vind het jammer dat niemand anders klantenauto's levert. Als je kijkt naar het deelnemersveld kun je stellen dat we geen klantenauto's nodig hebben, omdat er genoeg fabrikanten zijn. Maar ik zit al wat langer in deze business en ik vind het lastig voor te stellen dat we over tien jaar nog steeds zoveel fabrikanten in het kampioenschap hebben."