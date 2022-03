Hoe porpoising F1-teams voor kwalificatie-dilemma kan zetten

Tijdens de eerste periode met grondeffect in de Formule 1 was porpoising een probleem en ook bij de terugkeer in 2022 hebben vrijwel alle teams met dat fenomeen te maken. De nieuwe bolides genereren een groot deel van hun downforce via de vloer, die op hoge snelheid richting het asfalt wordt gezogen. Zodra de vloer het asfalt raakt, gaat de downforce verloren en komt de auto weer omhoog, om meteen daarna weer richting de grond gezogen te worden. Dit proces herhaalt zich vele malen en op hoge snelheid. Vervelend voor de coureurs, maar volgens GPDA-directeur George Russell kan porpoising ook een veiligheidsissue worden.

Vrijwel alle teams hebben in meer of mindere mate te maken gekregen met het hobbelen op de rechte stukken en dus wordt er gezocht naar oplossingen. De meeste teams werden er in Spanje echter door verrast en dat zou kunnen betekenen dat het even kan duren voor er een permanente oplossing is. In eerste instantie draait het vooral om het verminderen van porpoising. De makkelijkste oplossing is het verhogen van de rijhoogte van de auto, waardoor de vloer niet constant tegen het asfalt slaat.

Dilemma: snelheid inleveren of meer hobbelen

Ideaal is dit echter niet: de nieuwe generatie bolides voor 2022 zijn gebouwd rond het grondeffect, waarvoor ze stijf en laag bij de grond moeten worden afgesteld om zoveel mogelijk downforce te genereren. De rijhoogte met meer dan enkele millimeters verhogen kan leiden tot meerdere tienden verlies aan rondetijd. Dat stelt de teams voor de keuze: iets aan snelheid inboeten of juist meer last krijgen van porpoising. Op het relatief vlakke Circuit de Barcelona-Catalunya vielen de gevolgen nog mee, maar op snellere, hobbeligere circuits kan het in potentie gevaar opleveren.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

In de kwalificatie wordt het dilemma rond de rijhoogte versterkt doordat het DRS-systeem gebruikt mag worden. Door de activatie hiervan wordt de aerodynamische belasting van de auto verminderd, waardoor die minder naar de grond wordt gedrukt. In de kwalificatie mag DRS altijd op de aangewezen locaties gebruikt worden, maar in de race mag dat alleen als het gat met de coureur ervoor minder dan één seconde is. Een afstelling met een lage rijhoogte kan dus lonend zijn op zaterdag, maar op zondag voor veel ongemak zorgen doordat het hobbelen sterker optreedt.

Gaan teams voor simpelste optie kiezen?

Dat is een keuze die de teams uiterlijk zaterdagmiddag moeten maken, want na afloop van de kwalificatie gaat parc fermé gelden. De afstelling mag dan niet meer veranderd worden en dat maakt de situatie voor de teams gecompliceerd. “We moeten de auto’s goed gaan begrijpen, maar je moet veel compromissen sluiten in de kwalificatie”, weet Red Bull-coureur Sergio Perez na de eerste testweek in Barcelona. “Iedereen wil zo laag mogelijk gaan, maar er is sprake van porpoising. Dat wordt belangrijk. Om te maximaliseren in de kwalificatie moet je laag bij de grond zitten, maar als de DRS niet geopend is op zondag, heb je een probleem.”

Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. weet dat veel factoren van invloed zijn op de mate waarop porpoising optreedt. De F1-75 van de Spanjaard leek in Barcelona nadrukkelijk last te hebben van het probleem, meer dan enkele andere renstallen. “Het hangt af van de afstelling waarmee je rijdt en of je DRS gebruikt of niet. Het is een geheel nieuwe wereld en iets wat we moeten begrijpen om de baas te worden. Het lijkt erop dat dit een belangrijk onderwerp kan worden dit jaar.”

De aanwezigheid van een relatief simpele oplossing betekent volgens sportief directeur Alan Permane van Alpine niet dat teams daar ook voor kiezen. Hij verwacht niet dat er vrijwillig gekozen wordt om snelheid in te leveren om het hobbelen te verminderen. “Het is zeker een echt probleem, we moeten dit de baas worden en ik denk dat dit ook gaat lukken. Maar ik ben er niet van overtuigd. Als je zegt dat het ophoudt maar dat je een halve seconde langzamer gaat, denk ik niet dat iemand zijn hand opsteekt en zegt: ‘Dat doen we. We gaan de aerodynamische veranderingen doorvoeren om porpoising te stoppen, maar het gaat ons downforce kosten om dat te doen.’ Dat gaat niemand doen. Ik denk dat iedereen erdoor verrast werd.”