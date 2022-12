Dutch GP in gevaar? Politieke onrust in Zandvoort

Begin december maakten Circuit Zandvoort en de Formule 1 bekend dat de Dutch Grand Prix tot en met in ieder geval 2025 nog op de kalender staat. De initiële deal liep tot eind 2023, met de optie om twee jaar te verlengen. Die optie lichtte de organisatie van de Dutch Grand Prix begin deze maand. De Telegraaf meldt echter dat het allerminst zeker is dat F1 ook na 2025 nog in Zandvoort racet. De politieke discussie over de 'vermakelijkheidsbelasting', die de gemeente Zandvoort wil invoeren, is inmiddels losgebarsten. De organisatie van de Nederlandse Grand Prix en de coalitiepartijen staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de zogenaamde 'funtax'. Deze belasting zorgt ervoor dat prijzen van tickets met een paar euro omhoog gaan en de inkomsten moeten gebruikt worden om de gemaakte kosten van de gemeente te compenseren. Sportief directeur Jan Lammers liet zich eerder al fel uit over het plan en dat schoot Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, in het verkeerde keelgat.

"De leiding van de Dutch Grand Prix moet beseffen dat ze ons keihard nodig hebben", trapt Kramer af tegenover de Telegraaf. "Op deze manier wordt het een lastig verhaal. Als gemeente maken we elk jaar kosten voor de Formule 1, zo’n zes ton. Op deze manier sta ik er niet achter om dat bedrag weer te investeren. Onlangs hebben we ons als coalitiepartijen nogmaals achter deze belasting geschaard. De Dutch Grand Prix kan er niet zomaar van uitgaan dat wij ze sponsoren.” Kramer hekelt met name de communicatie tussen de organisatie van de Grand Prix en de gemeente. Hij is naar eigen zeggen pisnijdig en stelt dat de organisatie een verdeel- en heersstrategie toepast. "Ze moeten beseffen dat ze hiermee de toekomst van F1 op het spel zetten.”

Kramer zegt zelf altijd achter de Formule 1 op Zandvoort te hebben gestaan, maar is dus niet blij met de houding van de directie van de Dutch Grand Prix. "Zij gaan er maar vanuit dat de gemeente alles betaalt. Het is gemeenschapsgeld. De vermakelijkheidsbelasting wordt nu weggezet als een 'funtax', alsof wij er een slaatje uit zouden willen slaan. Maar de Formule 1 heeft de gemeente al miljoenen gekost. Het is nu tijd dat dit netjes wordt terugbetaald.”

Max Verstappen in actie op Circuit Zandvoort. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Lammers reageert

Een aantal partijen is tegen de invoering van de zogenaamde 'funtax'. Lammers heeft de uitspraken van Kramer gehoord en zegt dat het geen zin heeft om op emoties te reageren. "Daarom houden wij het liever bij feiten", aldus Lammers. Bij de bevestiging van de verlenging met F1 werden ook meteen financiële cijfers gepresenteerd. Deze vielen positief uit voor Zandvoort en na onderzoek bleek dat ook de inwoners van de badplaats enthousiast zijn. "Naast ruim 16 miljoen euro additionele omzet voor Zandvoort de afgelopen twee jaar is er ook nog eens een enorm hoog trotsheidcijfer van de Zandvoortse inwoners en ondernemers." Lammers benadrukt dat er nu een kans ligt om Zandvoort de komende jaren internationaal verder op de kaart te zetten. "Als je dan woorden uit als ’het wordt nu tijd dat er terugbetaald gaat worden’ en ’dat ze overwegen om te stoppen met de Grand Prix’, dan horen we wel tijdens het bestuurlijk overleg van half januari of dat het officiële standpunt van dit college is. Ik neem aan dat de inwoners en ondernemers van Zandvoort hier ook wel wat van zullen vinden."

De voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix in 2023 zijn inmiddels in volle gang. F1 keerde in 2021 voor het eerst sinds 1985 terug naar de badplaats. Ondanks coronarestricties werd het evenement een groot succes. Circuit Zandvoort legde de lat hoog voor andere Grands Prix, waardoor onder meer Miami met een schuin oog naar de organisatie keek. Afgelopen F1-seizoen hoefde de organisatie geen rekening meer te houden met de coronapandemie. Dit zorgde ervoor dat de tribunes nog voller zaten dan in 2021. De twee overwinningen van regerend F1-kampioen Max Verstappen op Circuit Zandvoort waren uiteraard de kers op de taart.

Video: Verstappen wint de Dutch Grand Prix van 2022