Politie zet vanwege protestdreiging gezichtsherkenningstechnologie in bij Britse GP

Vorig jaar slaagden al vijf activisten van Just Stop Oil erin om over de hekken te klimmen en vervolgens bij de start van de race op het circuit te zitten. Toen ontsnapten ze nog aan een mogelijke ramp omdat de race al was stilgelegd vanwege de zware crash van Zhou Guanyu in bocht 1. Die actie kwam de activisten op verschillende straffen te staan, maar dat weerhoudt de groep er niet van om ook dit jaar met acties te dreigen. Om een herhaling van die gebeurtenis te voorkomen, heeft evenementencommandant van Silverstone, rechercheur Richard Tompkins, aangegeven dat er een 'ring van staal' om het circuit zal worden geplaatst.

Just Stop Oil slaagde er onlangs in om in Groot-Brittannië de bruiloft van voormalig politicus George Osborne te verstoren om vervolgens ook actie te voeren bij Wimbledon en de Chelsea Flower Show. Lewis Hamilton en de politie hebben aangegeven open te staan voor protestacties, mits deze wel vreedzaam verlopen en geen mensen in gevaar brengen. Als veiligheidsmaatregel heeft de politie zoekteams, gewapende agenten, geüniformeerde agenten met honden en detectives in burger ingezet, naast automatische nummerplaatherkenning.

In samenwerking met de politie van Zuid-Wales heeft de Northants-divisie ook live gezichtsherkenningscamera's ingezet om bezoekers te scannen en te vergelijken met biometrische gegevens van mensen die op een volglijst staan. Deze controlelijst wordt opgesteld door de politie en bevat verdachten die gezocht worden voor overtredingen of tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd door de rechtbank. Gegevens van mensen die geen waarschuwing genereren worden automatisch uit het systeem verwijderd.

In aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft Just Stop Oil op Twitter beelden van vorig jaar gedeeld, evenals een duidelijk bericht naar aanleiding van de opmerkingen van Hamilton. Zij roepen de Britse Mercedes-coureur namelijk op om zich te distantiëren van sponsor Petronas. "We zijn blij met Lewis Hamiltons steunbetuiging voor een vreedzaam protest, maar willen toch benadrukken dat geweldloze directe actie bestaat uit dappere individuen die ervoor kiezen hun lichaam op het spel te zetten om een betere toekomst voor iedereen te eisen", schrijft de activistengroep.

Lando Norris uitte voorafgaand aan het raceweekend op Silverstone zijn zorgen over een herhaling van de protesten van vorig jaar. "Er zijn natuurlijk zorgen over", gaf Norris aan. "Ik zal niet liegen: het is stom om jezelf - je leven - in gevaar te brengen met auto's die rondrijden. Het is ook erg egoïstisch om te doen, deze specifieke gebeurtenis van vorig jaar, vanwege de gevolgen die het heeft voor de persoon die de auto bestuurt als er iets gebeurt. Maar tegelijkertijd ben ik geen expert op dit gebied en iedereen heeft het recht om zoiets te doen. Er zijn goede manieren om dat te doen, maar ook slechtere manieren."