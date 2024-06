Politie vindt geen strafbare feiten in anonieme mail aan Mercedes F1

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Spanje aan dat het team de politie heeft ingeschakeld naar aanleiding van die e-mail, waarin het team door vermeende teamleden beschuldigd werd van het 'systematisch saboteren' van Lewis Hamiltons F1-auto, strategie en zijn mentale gezondheid. De politie van Northamptonshire heeft onderzoek gedaan, maar heeft Mercedes geïnformeerd dat er geen strafbare feiten zijn vastgesteld. "De politie van Northamptonshire heeft op 12 juni melding gekregen van een e-mail die binnen het Mercedes F1-team rond ging", laat een woordvoerder aan de BBC weten. "Er werden geen strafbare feiten vastgesteld. Er werd echter wel advies gegeven over verdere e-mails die het team zou kunnen ontvangen."

De e-mail was geadresseerd aan dezelfde mensen die eerder ook een link naar het vermeende bewijsmateriaal tegen Red Bull-teambaas Christian Horner ontvingen. In de mail over Hamilton werd gesteld dat de zorgen kwamen van ongelukkige leden binnen het team, iets wat Wolff ontkende. "H et is niet afkomstig van een lid van het team”, zei Wolff in Barcelona. "Als we dit soort e-mails ontvangen - en we krijgen er een heleboel - is dat telkens weer verontrustend, vooral als er gesproken wordt over de dood en al dat soort zaken. In dit specifieke geval heb ik de opdracht gegeven om er volle kracht tegen op te treden."