Polesitter Hamilton uitgefloten in Hongarije: “Dit sterkt mij alleen maar”

Hamilton stormde zaterdag op de Hungaroring naar zijn derde pole-position van het seizoen, waarmee hij voor het eerst sinds de Spaanse Grand Prix begin mei weer eens de eerste startplek wist te bemachtigen. Twee weken geleden was hij op Silverstone ook al de snelste in de kwalificatie, al moest hij vervolgens in de allereerste sprintkwalificatie zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die daarmee officieel aan de haal ging met de pole.

De aanvaring tussen Verstappen en Hamilton in de openingsronde een dag later heeft de Britse Mercedes-rijder bij een aantal fans niet bepaald populair gemaakt. In het slot van de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix reed de Brit vervolgens een bijzonder trage outlap, waarmee hij de beide Red Bulls achter zich dermate ophield dat Sergio Perez pas over start/finish reed toen de tijd al was verstreken. Het leidde aan het einde van de kwalificatie tot het nodige boegeroep en gefluit vanaf de tribunes, al deed het de wereldkampioen bijzonder weinig.

“Dit was echt een geweldige kwalificatieronde”, jubelde Hamilton over zijn 1.15.419, waarmee hij drie tienden voorsprong had op teamgenoot Valtteri Bottas en vier tienden marge had op de als derde geëindigde Verstappen. “Het hele weekend levert iedereen echt geweldig teamwork, Valtteri inbegrepen, om de auto sneller te maken. We zijn hem voortdurend aan het ontwikkelen. De jongens in de fabriek pushen tot het uiterste. Het is dan ook geweldig om te zien hoe iedereen samenwerkt om hogerop te komen. Ik waardeer de geweldige support die ik krijg.”

Hamilton richtte zich vervolgens tot een aantal fans, die het nodig achtten om de titelverdediger uit te joelen: “Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld met dat boegeroep. Het sterkt me alleen maar, dus het laat me koud.”

Start op de mediums

Hamilton wist zich in het tweede kwalificatiedeel op de medium-band te kwalificeren voor Q3, waardoor hij de race net als teamgenoot Bottas op de hardere band mag aanvangen. Dit in tegenstelling tot Verstappen, die de race vanaf de tweede startrij op de zachte band moet aanvangen. De Nederlander is daarmee iets in het voordeel bij de start, al denkt Hamilton dat hijzelf nog altijd over de beste papieren beschikt in de jacht op zijn 100ste Grand Prix-zege.

“Ik denk dat de zachte band je zo’n vijf meter voordeel geeft op weg naar de eerste bocht. Het is een lange weg naar bocht 1”, aldus Hamilton. “Het is dan ook een beetje verrassend dat de jongens achter ons, iedereen in de top-10 behalve wij, hebben gekozen voor de zachte band. Maar we zullen zien. De eerste startrij is in ieder geval geweldig voor het team. Dat was al even geleden, dus een speciaal woord van dank voor iedereen in de fabriek.”