Charles Leclerc opende de kwalificatie met de derde tijd en bezette deze positie ook na Q2. In het laatste kwalificatiedeel kwam het echter samen voor de Monegask. Leclerc klokte net voor de rode vlag voor de crash van Fernando Alonso de rapste tijd. Kort voor het vallen van de vlag nam concurrent Max Verstappen P1 over, maar Leclerc bleek daarna nog drie tienden in de tas te hebben. Hij pakte zo uiteindelijk met best nog een groot verschil zijn tweede pole-position van het jaar.

"Het rondje was prima", stelt Leclerc vast na de kwalificatie. "Ik heb hier in het verleden wel moeite gehad, het leek erop dat deze baan niet helemaal bij mij paste. We hebben echter hard gewerkt, al verliepen alle drie de oefensessies nogal rommelig bij mij. Ik reed wel sterke rondjes, maar het kwam niet echt samen. In Q3 wist ik dat vervolgens wel te doen en dat is een fijn gevoel. Ik ben blij dat ik morgen van pole kan starten."

Leclerc weet dat de Grand Prix op zondag een grote uitdaging gaat worden met de twee Red Bulls gelijk achter zich en teamgenoot Carlos Sainz verder naar achteren. De Ferrari-coureur beseft dat het team uit Milton Keynes in Melbourne over een prima race pace beschikt. "Maar om eerlijk te zijn werden wij ook verrast door ons eigen tempo in de kwalificatie", blijft hij hoopvol. "Alles is morgen dus mogelijk. Het is zaak om sterk te starten, hopelijk kunnen we P1 dan behouden."