De Ferrari F1-75 is stabiel, snel en kan uitermate goed overweg met het circuit van Monte Carlo. Charles Leclerc was op de derde training na de allersnelste in elke Formule 1-sessie en maakte dat dus ook waar op het moment dat het moest. Zijn eerste run in Q3 besloot Leclerc met een 1.11.376, maar in zijn tweede poging liet hij in de eerste sector al zien dat het nog stuk sneller kon. Plots verscheen daar een rode vlag door de crash van Red Bull-coureur Sergio Perez en daardoor verzekerde Leclerc zich van pole voor zijn thuispubliek. "Dit is echt speciaal", laat hij weten aan Giedo van der Garde. "Ik ben zo ontzettend blij. Het weekend verloopt tot dusver zeer soepeltjes. Ik wist dat de auto over de snelheid beschikte om het klusje te klaren. Het liep perfect. Dat laatste rondje voor de rode vlag liep ook erg fijn."

Leclerc zat op de limiet in Q3: "Ik kampte echter wel met veel overstuur. Het kostte moeite om de banden in de laatste sector in de juiste window te krijgen door al het verkeer. Ook de achterkant was wat losjes, maar ik noteerde een goede rondetijd", vervolgt de Ferrari-coureur, die zich daarna richt op zijn laatste poging. "Daar zaten waarschijnlijk nog wel vier tienden in de tas, tot ik moest afhaken. De auto voelde geweldig en is het fijn dat ik de voorste startrij deel met Carlos."

Voorlopig heeft alleen de zon geschenen in Monaco, maar daar kan morgenmiddag verandering in komen. De weersvoorspellingen geven aan dat er kans is op regen, maar Leclerc maakt zich niet al te veel zorgen. "In het droog is wel alles wat voorspelbaarder. Maar ik denk dat we in alle omstandigheden competitief zijn."