Hoewel Ferrari veelbelovende tests afwerkte in Spanje en Bahrein, bleven de Italianen terughoudend over de kansen voor dit nieuwe F1-seizoen. De solide indruk kreeg op vrijdag echter wel een vervolg, maar werd uiteindelijk bevestigd door Charles Leclerc tijdens de Bahreinse kwalificatie. Het was stuivertje wisselen met de Red Bull van Max Verstappen, maar op het meest belangrijke moment stond de Monegask bovenaan de tijdenlijst. Met iets meer dan een tiende op de Nederlander greep de Ferrari-coureur de allereerste pole-position van het jaar en daar is Leclerc logischerwijs content mee.

"Het voelt goed", opent Leclerc kort na afloop van Q3. "De afgelopen twee jaar zijn ongelofelijk lastig geweest voor het team, maar met deze nieuwe kans (de nieuwe reglementen, red.) hadden we goede hoop om weer te vechten in de voorhoede. Ik denk dat we als team goed hebben samengewerkt om onszelf in deze positie te krijgen. Ik ben content met vandaag, al was de kwalificatie vrij tricky. Ik was niet helemaal blij met de manier waarop ik reed, maar ik kreeg het voor elkaar om in Q3 een sterke ronde te rijden."

Leclerc blijft op zijn hoede

De F1-coureurs kregen na talloze test- en trainingsmeters zaterdag de kans om de nieuwe wagens écht aan de tand te voelen. De eerste indruk van Leclerc is goed, al is er altijd ruimte voor verbetering. "De manier van rijden is ook compleet anders dan vorig jaar. Tijdens de wintertests heb ik diverse rijstijlen geprobeerd, maar ik ben nog steeds zoekende", vervolgt de kersverse polesitter, die had verwacht dat Red Bull Racing het beter voor elkaar zou hebben. "Bij ons voelt het goed, al waren we er zeker van dat Red Bull sneller was, ook in de kwalificatie. Verrassend genoeg was dit niet het geval. Nu is het zaak om het weekend perfect af te sluiten, al wordt dit geen eenvoudige klus. De slijtage van de banden wordt hier ook nog wel een dingetje." Op de vraag of hij op zijn hoede blijft voor de Oostenrijkse formatie, antwoordt de Ferrari-coureur. "Zeker blijf ik op mijn hoede. Het tempo is er bij ons, maar er kan van alles gebeuren."