Polesitter Leclerc: "Bij perfecte uitvoering is F1-zege mogelijk"

Charles Leclerc trapte de kwalificatie af met een derde tijd, een seconde achter die van de snelste man Max Verstappen. In het tweede deel maakte de Ferrari-coureur een flinke stap en zette de concurrentie vanaf P1 op meer dan drie tienden. Hoewel hij in Q2 zelf aangaf naar softs te willen, vervolgde hij zijn weg toch op intermediates. In het laatste gedeelte van de kwalificatie besloot Leclerc dat het droog genoeg was voor softs en dat bleek een goede keuze. Sergio Perez en Lewis Hamilton wisten zijn tijd bijna te matchen, maar uiteindelijk bleek die van hem goed genoeg voor pole.

"Het was met de intermediates in Q1 en Q2 een zeer tricky kwalificatie", trapt Leclerc meteen na Q3 af. "Het was aan het begin van het laatste deel de vraag wat we precies moesten doen. Op het laatste moment kozen we toch voor de zachtste band. Die keuze betaalde zich uit. Ik dacht in eerste instantie dat pole er door een fout in mijn laatste rondje niet inzat, maar aan het einde van de rit was het toch genoeg." De kwalificatie op dit stratencircuit vond Leclerc in ieder geval heel speciaal. "Op dit soort banen zit je altijd op de limiet, zelfs wanneer het vochtig is. Op sommige gedeeltes van de baan verlies je de achterkant snel, maar overall heb ik een vrije nette ronde gereden. Het pakte goed uit."

De Ferrari-coureur opende het Singaporese Grand Prix-weekend vrijdag stroef. Door verschillende problemen verloor Leclerc kostbare baantijd. Na de eerste twee trainingen klonk de Monegask strijdlustig door te zeggen dat pole het doel was op zaterdag. Het behalen van dat doel is hem gelukt. "Ik ben erg blij met het resultaat vandaag, helemaal na vrijdag", vervolgt hij. "Door malheur hebben we ontzettend weinig kunnen rijden, maar daar zijn we prima van hersteld. Ik heb weinig data vergaard voor de race, maar als we alles perfect uitvoeren dan is een overwinning mogelijk."

