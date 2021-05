Opmerkelijk genoeg stond de teller tot aan het vorige seizoen op 'slechts' vijf gedeelde podiums. Vanaf 2020 echter zijn er daar nog tien bijgekomen. Acht in 2020 en twee (Bahrein en Portugal) in 2021. Bij de volgende Grands Prix finishten Bottas, Hamilton en Verstappen (niet per se in die volgorde) gezamenlijk op het podium:

De gedeelde podiums van Bottas, Hamilton en Verstappen

2018 Spanje, Japan 2019 Australië, Spanje, Verenigde Staten 2020 Stiermarken, Hongarije, 70th Anniversary, Spanje, België, Rusland, Portugal, Abu Dhabi 2021 Bahrein, Portugal

Het vorige record was in handen van het trio Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Sebastian Vettel. Zij stonden veertien keer gemeenschappelijk op een podium.

Combinatie van coureurs vaakst op het podium:

Coureurs Aantal keer samen op het podium Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen 15 Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel 14 Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber 13 David Coulthard, Mika Hakkinen, Michael Schumacher 12 Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel 12