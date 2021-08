Podcast: We kunnen alleen maar dromen van nog zo’n seizoenshelft

In aflevering 21, seizoen 2 van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland maken Mike Mulder, Erwin Jaeggi en Koen Sniekers de balans op. Uiteraard wordt er eerst teruggeblikt op de Grand Prix van Hongarije, waar Valtteri Bottas en Lance Stroll bij de start meteen voor chaos zorgden. We blikken terug op de race van Max Verstappen, die ondanks de nodige schade aan zijn Red Bull wel nog de finish wist te halen. We bespreken de eerste F1-zege van Esteban Ocon, de bizarre herstart waar alleen Lewis Hamilton zich meldde op de grid en de diskwalificatie van Sebastian Vettel.

Ook blikken we halverwege het seizoen terug op het eerste deel van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en bespreken we welke coureurs in de eerste seizoenshelft de grootste uitblinkers waren en welke rijders juist tegenvielen.

