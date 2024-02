Spanje 2016, wel of niet? Max Verstappens beste overwinningen in de Formule 1

In Austin boekte Max Verstappen zijn vijftigste overwinning in de Formule 1. Een bijzondere mijlpaal die natuurlijk aandacht verdient. In aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix wordt in het mediacentrum van Texas dan ook uitgebreid gediscussieerd over de beste overwinningen van Max Verstappen tot dan toe. De Nederlandse editie van Motorsport.com maakt een lijst met de tien beste overwinningen uit Verstappens F1-carrière, terwijl de internationale collega's hetzelfde doen.

Een week na de zegetocht in Austin spreekt deze website uitgebreid met Verstappen in Mexico en besluit de Engelse collega zijn eigen lijst mee te nemen naar het interview. Na het gesprek bestudeert Verstappen het A4'tje met wat zijn beste overwinningen moeten zijn en besluit hij de volgorde zelf overhoop te halen. Hij zet Amerika 2021 zonder enige twijfel op nummer één, vervangt Japan 2022 resoluut door Japan 2023 en voert nog enkele wijzigingen door. Het leidt onderaan de streep tot drie verschillende lijstjes: die van ondergetekende voor de Nederlandse website, de rangschikking van Engelse collega's en een herziene versie daarvan door Verstappen.

Voer voor discussie is er meteen te over. Zo blijken de internationale collega's nogal stellig in hun oordeel over Spanje 2016. De allereerste Nederlandse Formule 1-overwinning haalt daar de top-tien niet eens. "De Mercedessen vielen toch weg? Anders had hij die race niet gewonnen", klinkt het oordeel nogal streng. In de Nederlandse lijst heeft die bijzondere meidag in 2016 wel een prominente plek gekregen. Door het verhaal dat erachter schuilgaat en dat in de podcast ook uitgebreid aan bod komt - van een telefoontje tussen Max en Jos na de race Sochi tot een lunch met Helmut Marko in Graz - als ook vanwege de sublieme wijze waarop Verstappen Kimi Raikkonen ronde na ronde achter zich weet te houden in Catalonië, mag die race eigenlijk niet ontbreken.

Of Spanje 2016 wel of niet in de lijst thuishoort is bepaald niet het enige discussiepunt. Zo laten de internationale collega's alle overwinningen in Zandvoort buiten beschouwing, net als Mexico 2018 en Duitsland 2019. Maar die knotsgekke zondag in Hockenheim was toch juist één van de beste regenraces uit Verstappens Formule 1-carrière tot nu toe? De Grand Prix waarin voor Mercedes alles misging, prijkt zodoende wel op de Nederlandse lijst en roept ook meteen de vraag op wat - naast Brazilië 2016 - nou eigenlijk Verstappens beste regenrace tot dusver is geweest in de koningsklasse van de autosport. Welke races uit het unieke Formule 1-seizoen 2021 verdienen verder een plekje in de lijst, en was Hongarije 2022 nou knapper dan Spa 2022 of niet?

Het zijn slechts enkele van de vele discussiepunten die tot een speciale en bijzonder lange podcast hebben geleid: een Engelstalige uitzending over de carrière van Max Verstappen tot nu toe, waarin Kevin Turner, Alex Kalinauckas en Ronald Vording in ruim anderhalf uur zijn beste overwinningen in de Formule 1 onder de loep nemen.

Wat zijn in jouw optiek de beste overwinningen van Max Verstappen in zijn Formule 1-carrière tot dusver? En zijn er nog zeges die ontbreken in de podcast? Laat het vooral weten in de comments!