Podcast: Perez wilde de held uithangen in Oostenrijk

In de zeventiende aflevering van het tweede seizoen van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland blikken Mike Mulder, Mark Bremer en Koen Sniekers terug op de Grand Prix van Oostenrijk. Voor het oog van tienduizenden Nederlandse fans was Max Verstappen wederom foutloos op de Red Bull Ring, maar datzelfde kon niet gezegd worden van teamgenoot Sergio Perez.

Met vijf overwinningen op rij is Red Bull momenteel het team in vorm, maar in hoeverre gaat dit ten koste van de ontwikkeling van de auto voor 2022? Mercedes lijkt de focus wel al grotendeels verschoven te hebben naar komend seizoen, maar wie moet volgend jaar de teamgenoot worden van Lewis Hamilton?

Verder ook uitgebreid aandacht voor de besprekingen over het nieuwe motorreglement voor 2025. Moet de nieuwe krachtbron de fans trakteren op een oorverdovend spektakel, of vooral relevant blijven voor de autofabrikanten?

De Motorsport.com Formule 1-podcast is een productie van de Nederlandse redactie van Motorsport.com en verschijnt iedere woensdag. De podcast is te vinden op alle platforms. Vergeet de show niet te volgen, zodat de nieuwe show direct in je feed verschijnt. Heb jij een vraag voor het panel? Stel hem op onze social media-kanalen, via een reactie onderaan dit artikel of stuur een mailtje naar nl.info@motorsport.com!