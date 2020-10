Podcast: Logisch dat Red Bull zelf verder wil met Honda-project

Helmut Marko gaf in eerste instantie nog aan drie beschikbare opties af te tasten, maar heeft intussen zijn gewenste richting uit de doeken gedaan. De man uit Graz wil met zijn eigen manschappen voortbouwen op het werk van Honda en dat motorische project naar de Red Bull-thuisbasis in Milton Keynes halen.



Het spel om de FIA en overige teams mee te krijgen

Geen wereldvreemd idee, zo oordeelt GPUpdate-journalist Ronald Vording. "Het is niet gek en de lezing van Marko is ook heel duidelijk. Als Red Bull overstapt op een motor van Renault of Ferrari dan krijgt men weer met een ander design te maken en moet het concept van de auto daar weer aan worden aangepast. Dat heeft Red Bull in het verleden, volgens Marko althans, al meermaals goede ideeën gekost en juist daardoor wil hij nu deze situatie aangrijpen om het in eigen beheer te krijgen", zo stelt hij in de GPUpdate Podcast.



Harde voorwaarde voor deze constructie is dat de motorische doorontwikkeling vanaf 2022 volledig wordt bevroren in F1. Daarvoor is toestemming van de FIA, maar ook van een meerderheid van de teams nodig. Juist dat laatste aspect kan volgens Vording nog een belangrijk politiek steekspel opleveren. "Dit moet met andere teams worden afgestemd en juist op dat punt wordt het heel interessant. Als je nu bijvoorbeeld aanklopt bij Ferrari - waar ze de zwakste motor hebben - en zegt 'jullie mogen voor 2021 en 2022 nog wel één upgrade doen' maar daarna is het gebeurd, dan staan zij bepaald niet te springen. Tegelijkertijd kunnen andere teams het plan van Red Bull ook niet al te hard afschieten, omdat een vertrek van twee teams natuurlijk desastreus zou zijn voor F1. Het wordt dus balanceren op een redelijk wankel evenwicht."



Sportief risico of juist niet?

Rest de vraag of het sportief gezien ook een succes kan worden om de motoren in eigen beheer te nemen. GPUpdate-journalist Mike Mulder ziet in dat opzicht wel enkele risico's. "Ja, uiteraard. Al heeft Red Bull wel ervaring met een andere partner, Mario Illien destijds. In Oostenrijk zit AVL nog als tuner of ze moeten al iets doen met Mugen, misschien biedt dat mogelijkheden. Het is weliswaar risicovol, maar het alternatief is natuurlijk dat je er weer een motor van een concurrent in moet leggen." Vording spreekt daarom liever van een beredeneerd risico. "In feite praten we nog maar over twee performance upgrades als de boel in 2022 wordt bevroren. Die eerste, voor 2021, neemt Honda nog volledig voor zijn rekening. Als dat goed werkt, zit je meteen op een aardig spoor voor 2022. Bovendien zal Marko voor een 'zachte landing' gaan met Honda richting 2022. Dus ik snap wel dat de voordelen van deze opzet voor hem zwaarder wegen dan eventuele risico's."



Beluister hieronder de volledige aflevering de GPUpdate podast met naast Honda ook veel aandacht voor het record van Lewis Hamilton, de progressie van Red Bull en de stoelendans in F1 richting 2021.