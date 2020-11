Podcast: Twijfelt Hamilton echt aan zijn toekomst in F1?

De Britse recordjager heeft het zegerecord van Michael Schumacher inmiddels in handen en stormt af op zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Wat dat betreft heeft Hamilton niets meer te bewijzen. Zijn contract loopt eind dit jaar af en er is nog altijd geen witte rook over een nieuwe deal. Daardoor is de geruchtenmolen flink aan het draaien. De twijfels over zijn toekomst zijn niet nieuw. Hamilton heeft vaker gezegd dat er meerdere activiteiten zijn waar hij plezier uit haalt en waar hij in de toekomst mee door kan gaan. Eerder werd de coronacrisis nog aangegrepen als reden om nog niet met Mercedes om tafel te gaan, maar nu begint de tijd langzamerhand een beetje te dringen.

Twijfelt Hamilton echt of hij door wil gaan of voert hij de druk op in de onderhandelingen met Mercedes? “Het is moeilijk in te schatten, maar ik neig naar de tweede optie en dat is het opvoeren van druk in de onderhandelingen”, zegt Motorsport.com NL-journalist Ronald Vording. “In een eerder stadium kon Hamilton nog schermen met Ferrari als troefkaart, er werd over gesproken of hij daar heen zou gaan. Dat kan nu al lang niet meer, andere zitjes kun je ook niet uitspelen. Hamilton moet bij Mercedes blijven als hij in F1 wil doorgaan, qua onderhandelingspositie is dat niet fenomenaal.”

Ook een sabbatical valt niet uit te sluiten, denkt collega Mike Mulder: “Hij is natuurlijk een vrije geest. Aan het eind van dit jaar heeft hij alle records in handen, het kan best zo zijn dat hij het dan eens een jaar aan gaat kijken en iets anders gaat doen. Dat zou me niks verbazen, het past prima binnen het karakter van Hamilton.” Vording vult aan dat er in 2021 overigens wel een unieke kans ligt om de achtste wereldtitel in de wacht te slepen: “Het reglement blijft stabiel, Mercedes blijft de toonaangevende factor, in die zin zou het niet logisch zijn om nu een jaar te stoppen.”

Het stoppen van Hamilton valt al dan niet samen met de keuze die Toto Wolff maakt, maar op de rijdersmarkt heeft dat grote gevolgen. George Russell is de eerste naam die opdoemt in een dergelijk scenario, al was hij afgelopen weekend op Imola de schlemiel.

