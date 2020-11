GPUpdate Podcast: Crash Grosjean leek op iets uit lang vervlogen tijden

De Fransman liep wonderwel met slechts lichte verwondingen weg bij een freak accident dat in het verleden zeker levens had geëist, zo oordeelt het panel van de GPUpdate Podcast van Motorsport.com onder leiding van presentator Erwin Jaeggi.

De gedachten gingen terug naar de pitbrand van Jos Verstappen in 1994, de zware klapper van Gerhard Berger op Imola in 1989 en de ongelukken van François Cevert en Helmuth Koinigg, die in 1973 en 1974 hun levens verloren in de vangrails van Watkins Glen.

Uiteraard bespreekt het panel ook de race zelf. Was de tactiek van Red Bull inderdaad de verkeerde, zoals Max Verstappen na afloop betoogde? Heeft McLaren nu definitief de beste papieren voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap in handen? Wat te zeggen van het podium van Alexander Albon? En we beantwoorden de lezersvraag van deze week, waarmee ook meteen duidelijk wordt wie het pakket met McLaren-goodies heeft gewonnen dat beschikbaar gesteld is door Motorsport Tickets, de absolute nummer 1 op het gebied van F1-tickets, F1-reizen, MotoGP-kaarten en meer.

Luister hier de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.