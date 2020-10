Podcast: Vertrek van Honda is gevolg van simpele rekensom

De Japanse autofabrikant keerde in 2015 terug in de Formule 1 als motorpartner van McLaren, maar dat werd geen succes. In 2018 volgde de overstap naar AlphaTauri (toen nog Toro Rosso) en vanaf 2019 werd ook Red Bull voorzien van Honda-power. Ruim anderhalf jaar na die stap besluit het merk om eind 2021 opnieuw de handdoek in de ring te gooien.

Als reden wordt aangevoerd dat het merk zich wil toeleggen op duurzaamheid en investeringen in alternatieve technologieën. Maar achter de schermen speelt er natuurlijk meer, zo zegt F1-journalist Mike Mulder in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast. “Uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon neer op geld en prestaties. Ze hebben de afgelopen jaren naar schatting een miljard in dat F1-project gestoken en er zou nog een hele hoop geld bij moeten in de toekomst om dat succesvol te krijgen. Dat zien ze niet gebeuren – een simpele kosten-baten analyse – en dan stappen ze er gewoon uit.



Het volledige gesprek over het vertrek van Honda uit de Formule 1 en de toekomst van Max Verstappen en Red Bull kun je hieronder terugluisteren in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast. Daarin gaan we ook in op wat de Honda-exit betekent voor de toekomst van de Formule 1 en waar Red Bull een nieuwe krachtbron vandaan haalt.