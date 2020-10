Podcast: Hoe zit het met de toekomst van Max Verstappen?

Het vertrek is een bittere pil voor Max Verstappen, die zich tot eind 2023 aan Red Bull heeft verbonden en nu samen met zijn werkgever op zoek moet naar een nieuwe motorenpartner. Of moet de Nederlander misschien op zoek naar een ander team en zo ja, welke mogelijkheden heeft hij dan? Mercedes lijkt eigenlijk de enige optie, denkt het panel van de GPUpdate Podcast.

"Als coureur is hij absoluut klaar voor een titelstrijd. Dat ziet iedereen en dat beaamt ook iedereen, maar continu lijken de omstandigheden wat tegen hem te zijn", zegt F1-journalist Ronald Vording. Hij stelt dat een exitclausule in het contract van Verstappen een mogelijke uitweg zou zijn voor de Nederlander. In die clausule staat dat Verstappen eind 2021 weg mag als hij op dat moment geen competitieve auto heeft. "Maar ook dan zijn de opties heel beperkt, want de enige vooruitgang is natuurlijk Mercedes, maar dan blijft de aloude vraag overeind: durft Toto Wolff het dan aan om Max naast Hamilton te zetten."

F1-journalist Mike Mulder ziet zo'n overgang wel zitten. "Er is in de Formule 1 maar één echte opvolger voor Lewis Hamilton als je puur naar talent kijkt, en dat is Max Verstappen. Die wil je gewoon in je team hebben of je nou Ferrari heet of Mercedes. Lewis Hamilton is 35 jaar en heeft niet het eeuwige leven. Die gaat misschien nog drie, vier jaar door en daarna moet Mercedes ook verder."



Het volledige gesprek over het vertrek van Honda uit de Formule 1 en de toekomst van Max Verstappen en Red Bull kun je hieronder terugluisteren in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast. Daarin gaan we ook in op wat de Honda-exit betekent voor de toekomst van de Formule 1 en waar Red Bull een nieuwe krachtbron vandaan haalt.