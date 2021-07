Podcast: Het is (psychologische) oorlog tussen Hamilton en Verstappen

In de negentiende aflevering van het tweede seizoen van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland blikken Mike Mulder, Erwin Jaeggi en Koen Sniekers uitgebreid terug op een beladen Grand Prix van Groot-Brittannië. Wat dwong Hamilton tot zijn omstreden inhaalpoging in Copse? Wat zijn de gevolgen van de crash van Verstappen voor de rivaliteit tussen beide titelconcurrenten en kan Red Bull nog gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Mercedes-coureur?



In onderstaande aflevering staat het panel uitgebreid stil bij het incident tussen Hamilton en Verstappen, maar wordt ook het overige Formule 1-nieuws doorgenomen. Is George Russell bijvoorbeeld stiekem al zeker van een stoeltje bij het team van Mercedes? En is het experiment met de sprintkwalificatie geslaagd?

