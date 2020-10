Podcast: Hamilton schittert in Portugal, Albon stelt (weer) teleur

Lewis Hamilton schitterde – ondanks een krampaanval – en pakte zijn 92ste overwinning in de Formule 1. Aan de andere kant van het spectrum bleef Alexander Albon opnieuw puntloos en lijken de dagen van de sympathieke Brit langzaamaan geteld.

We bespreken het in de twaalfde aflevering van de GPUpdate Podcast. Is Hamilton de beste Formule 1-coureur die we ooit gezien hebben? Hoe lang blijft men Albon nog verdedigen bij Red Bull en wie moet – als hij inderdaad aan de kant gezet wordt – hem vervangen? De stem van Max Verstappen in het keuzeproces voor een tweede coureur lijkt redelijk groot te zijn, dat zou erop kunnen wijzen dat Nico Hülkenberg volgend jaar een Red Bull-pak aan mag trekken.

Formule 1-journalisten Mike Mulder, Ronald Vording, Filip Cleeren en Mark Bremer bespreken de Portugese GP en het nieuws van het voorbije raceweekend. Vergeet je vooral niet te abonneren op de podcast zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. De GPUpdate Podcast is beschikbaar in alle bekende podcastapps. maar je kunt de aflevering ook gewoon hieronder luisteren.