Podcast: Hebben de F1-teams de klapbanden aan zichzelf te danken?

In de veertiende aflevering van het seizoen praten Mike Mulder, Bjorn Smit, Mark Bremer en Koen Sniekers uitgebreid over het wel heel zorgvuldig opgestelde statement van Pirelli over de klapbanden in Azerbeidzjan en de daaropvolgende maatregelen van de FIA. Hebben de teams de problemen aan zichzelf te danken? Welke rol spelen de Formule 1 en Pirelli zelf en wat zijn de gevolgen voor de rest van het seizoen?

Uiteraard geven we ook weer antwoord op een aantal vragen van luisteraars en blikken we vooruit op de Grand Prix van Frankrijk, waar Red Bull voor de hattrick gaat en Mercedes uit is op sportieve revanche.

De Motorsport.com Formule 1-podcast is een productie van de Nederlandse redactie van Motorsport.com en verschijnt iedere woensdag.

