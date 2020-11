Podcast: Politieke schoen begint te wringen met GP in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is een van de oorden waar in de nabije toekomst een Formule 1-race gehouden gaat worden. Over de race zelf is nog niet zoveel bekend, maar het evenement is nu al politiek beladen. “Zo gauw je de naam Saudi-Arabië noemt, vragen heel veel mensen zich af of we dit wel moeten willen”, verklaart Motorsport.com Nederland-journalist Ronald Vording tijdens een discussie in de GPUpdate Podcast. “Voor de Emilia-Romagna GP werden heel veel teambazen en coureurs daar naar gevraagd, maar niemand durft daar echt iets over te zeggen. Het is eigenlijk altijd de dooddoener ‘sport en politiek hebben niets met elkaar te maken’.”

Maar dat argument gaat eigenlijk niet meer op sinds de Formule 1 een duidelijk statement heeft gemaakt met de lancering van We Race As One, een campagne om inclusiviteit in F1 te bevorderen en belangrijke onderwerpen als racisme en discriminatie aan de kaak te stellen. Daarmee heeft de Formule 1 een duidelijk signaal gegeven: sport en politiek horen bij elkaar. “Als ik zie hoe elke coureur knielt of staat voor een race, al dan niet met een t-shirt”, vervolgt F1-journalist Mike Mulder. “Teams committeren zich daaraan, een team besluit nog net voor het seizoen om de auto een andere kleur te geven en die strijd te steunen… Dan vind ik niet dat je je nog mag verschuilen achter het argument dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben. Dat is echt bezopen.”

Genoeg spektakel met 25 Grands Prix?

Vooralsnog hoopt de Formule 1 dus een regulier seizoen af te werken met ook de race in Zandvoort. De voorwaarde van de Nederlandse organisatie om publiek toe te laten tot die race, heeft ertoe geleid dat de Nederlandse GP naar het eind van de zomer verplaatst wordt. In totaal bevat de kalender naar verwachting 23 races, een aantal waar niet altijd even positief op gereageerd wordt. “Het begint wel veel te worden, 23 races. Maar het is maar net hoe je het in wilt vullen, ze willen uiteindelijk ook naar 25 races. Met tweedaagse weekends kan je dat denk ik prima doen, dat hebben we op Imola wel gezien”, vervolgt Mulder. “Je moet je afvragen of het dan nog een leuk seizoen is en de vraag stellen of die individuele GP’s voldoende spektakel opleveren. Als ik dan hoor dat Sochi en Paul Ricard op de kalender blijven staan, dan heb ik eerder zoiets van: schaf die races af en ga terug naar een kalender met twintig races die echt spanning en sensatie opleveren. Ik ben er niet zozeer op tegen dat er meer races komen, maar wel dat het aantal interessante races minder wordt.”

