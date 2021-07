Podcast: Britse Grand Prix een must-win voor Mercedes

In de achttiende aflevering van het tweede seizoen van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland blikken Mike Mulder, Erwin Jaeggi en Koen Sniekers vooruit op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Wat zijn de verwachtingen voor de allereerste sprintrace in de Formule 1, helpen de updates het team van Mercedes aan de overwinning of weet Red Bull de zegereeks in stand te houden?

Naast de vooruitblik op het komende Grand Prix-weekend ook uitgebreid aandacht voor het overige Formule 1-nieuws. Wat moet er bijvoorbeeld verwacht worden van de groots aangekondigde presentatie van de Formule 1-bolide voor 2022 en wat zijn de wensen van de autofabrikanten voor het nieuwe motorreglement?

