Het staat al lange tijd vast dat de Formule 1 in 2026 overstapt op een nieuw regelpakket voor het chassis en de krachtbron. Met name dat laatste heeft tot wat zorgen geleid, omdat er meer nadruk komt te liggen op het elektrische vermogen van de hybridemotor. De auto's zouden daardoor opnieuw zwaarder worden en gaan er qua snelheid niet op vooruit. In de Beyond the Grid-podcast van de Formule 1 laat technisch directeur Pat Symonds weten dat die angst voorbarig is. "De auto's zullen met elektrisch vermogen 900 pk leveren", zegt Symonds. "We zullen met de 2026-auto boven de 1.000 pk zitten, we willen meer [vermogen] via de elektromotor. Op dit moment is er nog geen sprake van turbo lag bij deze auto's omdat we een elektrische motor op de turbo hebben. Maar turbo lag is ook niet meer zoals het vroeger was."

Een ander aspect is het gewicht van de auto's en de hoeveelheid downforce. Deze zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, waardoor het voor de coureurs lastiger werd om echt het duel aan te gaan. De Formule 1 is van plan om het downforceniveau van de bolides voor 2026 te verminderen en, zo laat Symonds weten, het gewicht van de auto's te verminderen. "Een van de redenen dat de auto's zo zwaar zijn, is omdat zij veel belasting te verduren krijgen, dus deze glijden een beetje meer", legt hij uit. Een bijkomstigheid van het verminderen van downforce, zo stelt Symonds, is het feit dat daardoor 'iets meer nadruk' komt te liggen op de coureur. "En dat is belangrijk. De coureurs zijn de helden. Zij zijn de superhelden die we willen promoten. Wat dat betreft gaan de zaken de goede kant op."

Op motorisch vlak heeft de Formule 1 hard gewerkt aan een reglement dat aantrekkelijk genoeg zou zijn voor nieuwe fabrikanten. Die hebben zich dan ook gemeld in de vorm van Audi en Ford, dat de handen ineenslaat met Red Bull Powertrains. De kosten van de motorontwikkeling zijn afgenomen, mede door het weglaten van de complexe MGU-H. "Het is technologie tegen een schappelijke prijs", stelt de technisch directeur van F1.

Met dank aan budgetplafond

Symonds vindt dat er bovendien meer aandacht geschonken moet worden aan het budgetplafond en hoe dit heeft bijgedragen aan positieve ontwikkelingen. "We hebben het veel over de 2022-auto en hoe deze het racen heeft verbeterd, maar het budgetplafond krijgt niet echt de eer die het toekomt, want dit is fundamenteel voor de toekomst van de Formule 1."

Als voorbeeld haalt Symonds de situatie bij Williams, het team waar hij van 2013 tot en met 2016 werkte. "Daar leefden we op een klein budget", herinnert hij zich. "En niet lang nadat ik Williams had verlaten, leefde het niet meer op een klein budget. Ze moesten verkopen en ze waren niet de enigen. Teams worstelden echt om te overleven. In zeven jaar tijd zijn we erin geslaagd om al deze teams in waarde te laten stijgen naar een half miljard dollar, dat is behoorlijk indrukwekkend. En dat is grotendeels te danken aan het budgetplafond. De fabrikanten zeggen nu: 'Het is nu interessante technologie en niet voor een belachelijke prijs. We hoeven er geen honderden miljoenen dollars in te steken, maar we kunnen de gebieden benutten die voor ons interessant zijn.'"