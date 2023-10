Pitstops achilleshiel voor Mercedes F1: Wolff eist verandering

Lewis Hamilton kwam in de Grand Prix van de Verenigde Staten dicht bij zijn eerste overwinning sinds december 2021, al zou die zege hem zijn afgepakt door de diskwalificatie na de race. Tijdens de race eindigde de Brit op zo’n twee seconden van winnaar Max Verstappen. En twee seconden verloor hij ook bij zijn pitstops, die wederom niet al te snel verliepen. Teambaas Toto Wolff eist verandering: “Onze mindset in de afgelopen twaalf jaar was: we hoeven geen wereldkampioen pitstops te zijn, we moeten heel langzame pitstops voorkomen. En we komen nu in een situatie waarin we ons realiseren dat het zo competitief is geworden, dat we onze lat hoger moeten leggen. Dat gaat om materiaal en de wetenschap eromheen, en de wijze waarop we de boel hebben opgezet. We moeten pitstops van 3,0 of 3,5 seconden voorkomen. Dat speelt allemaal een rol.”

In Austin duurden de stops van Hamilton 3,6 en 3,4 seconden. De snelste stop van de dag werd neergezet door McLaren in 2,07 seconden, Red Bull deed het voor hun doen relatief rustig aan met snelste stops in 2,4 en 2,5 seconden. Tijdens de vorige Grand Prix in Qatar verbrak McLaren het wereldrecord door de vier banden in 1,8 seconden te wisselen. Voor Mercedes gaat hier dus keer op keer tijd verloren.

De achterstand van Mercedes is al jaren een feit, het team uit Brackley komt zelden voor in de lijst met de snelste pitstops. Volgens Hamilton had hij met snellere bandenwissels echt de aanval op leider Verstappen kunnen openen: “Ik denk dat we in de positie waren geweest om te vechten met Max. We hebben ons leven een stuk moeilijker gemaakt dan nodig was. Het was sowieso lastig geworden. De pitstops waren wat lang. Het positieve is dat we qua snelheid gelijkwaardig waren aan Red Bull. Dat is een goed teken.”