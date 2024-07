Het is tot nu toe niet de Formule 1-race in Hongarije waar Max Verstappen en Red Bull Racing op hadden gehoopt. De Nederlander heeft de pace niet om een gooi naar de zege te doen en hij ligt voorlopig zelfs op P4. Dan is normaal het pitstopteam van Red Bull er nog om een snelle stop uit te voeren, maar ook dat lukt niet. Heel veel verschil voor zijn plek op de baan levert het niet op, maar prettig is anders.