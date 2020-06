FIA 'bevriest' ontwikkeling van pitstopgereedschap

De maatregel is bedoeld om ook op dit vlak kosten te besparen. Met het steeds belangrijker worden van de bandenwissels spendeerden de teams veel geld aan het verfijnen van hun apparatuur.

Vanaf komend seizoen is het gedaan met het verder perfectioneren van wheelguns, lollipops, front- en rearjacks enzovoorts. Alle teams moeten voor 22 juli aanstaande een lijst inleveren met alle spullen die ze tijdens een pitstop gebruiken. Tot 30 september krijgen ze de tijd om – indien gewenst – hun gereedschap aan te passen. Daarna mogen er slechts kleine dingen worden veranderd zoals bijvoorbeeld de hoogte van een krik als de rijhoogte van de auto is aangepast. De FIA moet daar dan wel toestemming voor geven.

De Formule 1-stallen ontwikkelen en produceren hun eigen gereedschap, speciaal afgestemd op de auto en pitcrew. Omdat de pitstops in de loop der jaren steeds belangrijker zijn geworden en elke duizendste van een seconde is gaan tellen, is ook op dit vlak een ‘wedloop’ ontstaan die de kosten flink heeft doen oplopen. Om dit tegen te gaan had de FIA eigenlijk standaard gereedschap willen introduceren, maar dat zou betekenen dat alle teams een compleet nieuwe set zouden moeten aanschaffen. Dat zou echter alleen nog maar meer kosten met zich meebrengen.