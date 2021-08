Bij de herstart van de Grand Prix van Hongarije dook het gehele veld, met uitzondering van polesitter Lewis Hamilton, de pits in voor vers rubber. In de drukte kwamen Kimi Raikkonen en Nikita Mazepin met elkaar in aanraking. De Fin werd te vroeg weggestuurd en raakte de rechtervoorband van de Haas. Mazepin kon zijn weg niet vervolgen, Raikkonen ontving een tijdstraf van tien seconden voor een unsafe release.

Alfa Romeo head of trackside engineering Xevi Pujolar legt uit waar het mis ging: “Iedereen kwam op hetzelfde moment binnen. Wij hadden een probleem met ons pitstoplichtensysteem. Het werkte gewoon niet goed. Hij werd weggestuurd terwijl Mazepin binnen kwam. Helaas. De lamp knipperde: groen, rood, groen. Kimi kreeg een groen licht maar het had op rood moeten blijven. Ons systeem werkte dus niet vlekkeloos.” De Fin voegde toe: “Het ging goed tot de pitstop bij de tweede start. Ik werd weggestuurd en raakte een andere auto. Daarvoor werd ik bestraft. Vanaf dat moment was onze race wel aardig over. Zonde, we verkeerden in een goede positie om punten te scoren.”

Ook teamgenoot Antonio Giovinazzi kreeg een straf: de Italiaan reed te hard in de pitstraat en kreeg een stop-and-go penalty van tien seconden. De Alfa Romeo werd ‘geflitst’ met een snelheid van 105,6 kilometer per uur, waar 80 km/h is toegestaan. Uiteindelijk finishte Giovinazzi als dertiende.