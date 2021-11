Pitcomplex Singapore opnieuw ingericht als Covid-hospitaal

De Grand Prix van Singapore is al twee jaar op rij door de coronapandemie afgelast. De unieke avondrace staat voor 2022 wel weer op de Formule 1-kalender. Voorlopig dient het complex echter een heel ander nut. Het pitgebouw van het Marina Bay Circuit is ingericht als tijdelijk ziekenhuis waar Covid-patiënten opgevangen en behandeld kunnen worden. Ook in Singapore stijgt het aantal besmettingen aanzienlijk, ondanks de vaccinatiegraad van zo’n tachtig procent. Om alle patiënten te kunnen behandelen, is in het pitcomplex een groot noodhospitaal opgezet.

Waar normaliter de pits, het mediacenter en de paddock gevestigd zijn, staan nu ziekenhuisbedden. Ong Ling Lee, Director of Sport van de Singapore Tourism Board, legt uit: “De overheid was op zoek naar locaties die als tijdelijke faciliteit konden dienen om antivirusbehandelingen te geven. De F1-pitgebouwen zijn aangewezen als geschikte tijdelijke locatie, aangezien de gebouwen al aanwezig zijn en het circuit dit jaar niet gebruikt wordt voor race-activiteiten. In 2020 werd het gebouw ook al tijdelijk ingezet in de strijd tegen Covid.”

Eerder werden al de circuitfaciliteiten in Imola, Mexico-Stad en Austin tijdelijk gebruikt in de coronastrijd. Het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar de Formule 1 aankomend weekend te gast is, werd omgebouwd tot tijdelijk ziekenhuis. Het medisch centrum in Imola werd lange tijd gebruikt als vaccinatielocatie. Ook in Austin kon men op het circuit gevaccineerd worden.