Pirelli maakt zich zorgen om hoge en puntige kerbs in Abu Dhabi

Nadat de GP van Abu Dhabi in 2020 opnieuw weinig spektakel opleverde, werd besloten om het Yas Marina Circuit grondig te verbouwen voor de Formule 1-race van 2021. De langzame chicane en hairpin voor het eerste lange rechte stuk werd vervangen door een nieuwe bocht 5, die de chicane overslaat en de hairpin een stuk minder krap – en dus sneller – maakt. Ook de bochtencombinatie 11 tot en met 14 werd vervangen door de nieuwe bocht 9, die het circuit korter en sneller maakt. De laatste veranderingen zijn aangebracht aan de huidige bochten 12 tot en met 14, die iets vloeiender gemaakt zijn.

Het tempo tijdens de vrije trainingen lag daardoor een stuk hoger dan in 2020. De snelste tijd in de tweede vrije training werd destijds door Valtteri Bottas gereden met 1.36.276, in VT2 van 2021 was Lewis Hamilton met 1.23.691 bijna dertien seconden sneller. Dat heeft ook gevolgen voor de belasting van de banden, constateert Pirelli-topman Mario Isola. “Het circuit is natuurlijk een stuk sneller dan vorig jaar en dat zorgt ervoor dat er meer energie door de banden gaat”, zo blikt de bandenman terug op de vrijdagse actie in Abu Dhabi.

Op zich levert die extra belasting van de banden Pirelli nog geen kopzorgen op, maar op een ander vlak geldt dat wel. Isola wijst daarbij naar de kerbstones, die volgens hem wel eens problemen kunnen gaan veroorzaken dit weekend. “We maken ons enigszins zorgen om de kerbs, vooral bij het uitkomen van bochten 5 en 9. Die zijn vrij hoog en puntig”, aldus Isola. Opvallend genoeg liggen die zorgwekkende kerbs in de bochten die eerder dit jaar op de schop zijn gegaan. “We zijn hierover met de FIA in gesprek om te voorkomen dat er onverwachte dingen gebeuren dit weekend.”

De voorzichtigheid van Pirelli is overigens goed te begrijpen. Twee races geleden bracht de F1 voor het eerst een bezoek aan het Losail Circuit in Qatar en ook daar bleken de kerbstones problemen op te leveren. In de race leidde dat zelfs tot lekke linker voorbanden bij Bottas, Lando Norris, George Russell en Nicholas Latifi. Een herhaling daarvan wil Pirelli natuurlijk koste wat het kost voorkomen.