Pirelli ziet 'geen reden' om niet verder te gaan met 2021-banden

Vanwege de toename van de downforce voelde Pirelli zich geroepen om de huidige constructie van de band ietwat aan te passen, zodat problemen zoals op Silverstone voorkomen worden. In Portugal werden meerdere prototypen getest en vrijdag kregen de teams in Bahrein de kans om de nieuwe rubbersamenstelling uit te proberen. Die banden kregen echter niet de populariteitsprijs, want onder andere meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton leverden stevige kritiek. Zij willen dat de huidige banden ook in 2021 gebruikt worden.

Pirelli-baas Isola ziet echter geen reden om af te zien van de introductie van de nieuwe banden, zo antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “We hebben de teams de kans de gegeven de nieuwe specificatie uit te proberen, zodat ze data en bruikbare informatie over de banden kunnen verzamelen. We praten niet over de mogelijkheid terug te gaan naar de huidige band. En eerlijk gezegd willen wij dat ook niet, want wij hebben ons werk gedaan en een band gemaakt die beter bestand is tegen de krachten. Dat was het hoofddoel. Daarom denk ik niet dat er een reden is om terug te gaan naar de vorige band.”

Profiel voorband veranderd voor 2021

De belangrijkste verandering aan de band is de verandering van het profiel van de voorbanden. De constructie is ook iets breder geworden en dat heeft een impact op de aerodynamica, zo weet ook Isola. De kritiek van coureurs dat de banden langzamer waren dan het huidige rubber wuift hij weg. “De focus lag vooral op het verzamelen van data, niet op het vinden van snelheid in de band. En de coureur voelt de prestaties, niet de andere elementen. Deze ochtend was voor de teams belangrijk om aero-data te verzamelen.” Het profiel achter is hetzelfde gebleven en dat heeft een reden, vertelt Isola. “We besloten het profiel achter niet te veranderen om aanpassingen in het ontwerp van de vloer te voorkomen, maar het profiel voor is anders. En natuurlijk vergt dat wat aanpassing. Ze moeten de auto iets aanpassen aan het nieuwe product.”

Wel heeft Isola begrip voor het feit dat de coureurs zich niet helemaal op hun gemak voelden op de 2021-banden, omdat de huidige bolides geoptimaliseerd zijn voor de huidige banden. “Ze hebben vertrouwen en een bepaalde voorbereiding gehad en ze kunnen de auto afstellen naar de huidige band die duidelijk aan het eind van zijn levenscyclus is. Iedere keer dat je een nieuwe band voorstelt is er kritiek, is er een verandering in balans”, zei Isola. “We hebben de teams gewaarschuwd dat de coureurs met de nieuwe constructie meer onderstuur kunnen hebben en we bevalen aan om de afstelling te veranderen en de auto opnieuw te balanceren. Dit doen zij natuurlijk volgend jaar. Ik weet zeker dat ze een manier vinden om de auto in balans te krijgen en snelheid te halen uit de 2021-banden.”